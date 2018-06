¿Termina la emergencia de Hidroituango? Aunque el caudal disminuyó, las autoridades aún están en alerta

(CNN Español) - El proyecto eléctrico de Ituango, que causó una emergencia que afectó a miles de colombianos, se tiene un “comportamiento estable” y la presa está “estable”, según informó Empresas Públicas de Medellín en un comunicado este lunes.

Scroll for more content...

Desde hace unos meses, la construcción de la represa eléctrica de Ituango, Hiroituango, causó la emergencia en varios departamentos de Colombia debido a un posible desbordamiento en la presa que amenazaba hasta 120.000 personas de poblaciones cercanas a la ribera del río Cauca. La Gobernación de Antioquia incluso llegó a decretar estado de calamidad pública por la emergencia a mediados de mayo y hasta el momento 1.472 familias continúan en albergues, según EPM. De esas, se espera que 748 familias sean reubicadas en los próximos días en un nuevo albergue, mientras que otras 524 ya recibieron subsidios económicos y 200 familias esperan recibirlo próximamente, según dijo EPM en un comunicado.

LEE: Una ola de 26 metros de altura podría amenazar a miles de personas: las cifras de la crisis de Hidroituango

“El proyecto hidroeléctrico Ituango presenta un comportamiento estable en los últimos días en relación con los riesgos de caudales; los movimientos de tierra en el macizo y la estabilidad en la presa”, dijo EPM en un comunicado esta semana.

Los trabajadores alcanzaron la cota de lleno prioritario a 415 metros sobre el nivel del mar. Esto “permite reducir los riesgos de un posible sobrepaso de la presa”, dijo EPM este martes, y agregó que ahora los trabajos se encuentran centrados en alcanzar la cota 418 “con el propósito de convertirla en una presa definitiva del Proyecto Ituango y llegar a una elevación final de 435 msnm”.

El caudal de descarga del proyecto Ituango para este martes era de 1.053 metros cúbicos por segundo, un nivel estable teniendo en cuenta que el caudal del río Cauca corre a mil metros por segundo. Durante la emergencia, debido debido al aumento del caudal en el embalse, la evacuación de aguas alcanzó 6.000 metros cúbicos por segundo y fue lo que provocó el desbordamiento en Puerto Valdivia, una de las poblaciones más afectadas por esta emergencia.

"Es importante reiterar que tener la presa por encima de la cota 415 msnm representa poder disponer de una capacidad de evacuación por el vertedero de 6.000 metros cúbicos por segundo, caudal equivalente a una creciente del río Cauca que ocurre, en promedio, una vez cada 500 años", agregó la compañía.

LEE: Continúa la emergencia en Hidroituango en Colombia: registran movimientos en la montaña

Además, el embalse tuvo una disminución de 45 centímetros este lunes por la disminución de caudales en el Río Cauca, que alimenta la represa, según dijo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) en un comunicado este lunes.

El 14 de junio, el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez, modificó la semana pasada el nivel de alerta para varios municipios amenazados por el proyecto. Cáceres y Tarazá bajaron su nivel de alerta de roja a naranja, lo que significa que deben estar atentas para un una evacuación inmediata. Otras poblaciones como Caucasia, Nechí, San Jacinto, Ayapel, San Benito, Sucre, están en alerta amarilla.

"Pese a este cambio en los niveles de alerta, la invitación de EPM sigue siendo a no bajar la guardia y estar atentos a las indicaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad que se registre", aseguró EPM.

#CalamidadPública | Nuestra prioridad es la defensa de la vida, la protección de las comunidades y la preservación del medio ambiente. pic.twitter.com/xCoo9pO5bg

— Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) May 17, 2018

"Algo fundamental: esto no deja de ser de ser parte para no bajar la guardia", dijo Márquez el pasado miércoles al modificar los niveles de alerta. "El tema continúa, no deja de ser una amenaza la obra de Hidroituango y la planificación frente a esa amenaza sigue marcándose con la amenaza máxima, la de 263.000 metros cúbicos"