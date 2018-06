Los memes que Neymar y su peinado inspiraron tras el Brasil Suiza de Rusia 2018

(CNN Español) - Los memes relacionados al Mundial Rusia 2018 tienen un lugar especial entre los que siguen los detalles del máximo torneo de la FIFA. A los análisis de los partidos, los videos y fotos de los goles y las mejores jugadas, se esperan esas imágenes llenas de sarcasmo e ironía que inundan las redes sociales.

Scroll for more content...

Por lo general, los memes suelen ser sobre los resultados de los encuentros. No obstante, en el Brasil-Suiza ocurrió una particularidad. Y no nos referimos al empate, un resultado que superó la lógica de muchos amantes del fútbol, que esperaban un triunfo del equipo dirigido por Tite y liderado en el campo por Neymar.

LEE: El calendario y los resultados de los partidos del Mundial Rusia 2018

Precisamente, fue Neymar el que inspiró más de un meme en redes sociales. Específicamente, el peinado con el que apareció el delantero del PSG francés. Un teñido rubio con delgados mechones hizo que varios usuarios den rienda suelta a su creatividad.

Neymar estrenó un original peinado en Rusia 2018. Inspiró originales memes tras el Brasil-Suiza. (Crédito: Kevin C. Cox/Getty Images)

No pasó desapercibido. Incluso la leyenda del fútbol francés Eric Cantoná se burló en redes sociales. Veamos los memes que inspiró Neymar durante el Brasil-Suiza de Rusia 2018:

Neymar style...spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr

A post shared by Eric Cantona (@ericcantona) on Jun 18, 2018 at 4:35am PDT

Jajajajajaja -------- #Neymar #Rusia2018 #MEMES pic.twitter.com/nxT86koxal

— sora_02 (@sora_02) June 18, 2018

Ahora le toca a Brasil, me da miedo.... Qué la gente imite el peinado de Neymar -- pic.twitter.com/3ly0plQIts

— Alf Onso (@AlfonTW) June 17, 2018

Following underwhelming Brazil debut in 1-1 draw with Switzerland, this Neymar meme is circulating. pic.twitter.com/mlUztz4BT6

— Dom Phillips (@domphillips) June 17, 2018

pic.twitter.com/5HLjjawLnw

— Bobby Portman (@BobbytheRed) June 17, 2018

Se me ha caído la pasta encima de mi perro y ahora es Neymar. pic.twitter.com/nPcxTfX0DR

— Javier Durán (@tortondo) June 17, 2018

pic.twitter.com/Y0Zf87a0kd

— robotronk (@robotronk1) June 17, 2018

Recordemos que Ronaldo, ganando el Mundial 2002 puso de moda este corte de pelo... Esperemos que Neymar no gane este año! #PorElBienDeLosNiños pic.twitter.com/BN3M5IZzME

— Txabi Franquesa (@TxabiFranquesa) June 16, 2018

pic.twitter.com/hf5i90hpdU

— Fer Novato (@fer_novato) June 17, 2018

Espaguetis sabor @neymarjr pic.twitter.com/ZW4d28wc4B

— Creator Pijua (@pijua76) June 17, 2018

Madre mía Neymar pic.twitter.com/qlwUNF6Kf6

— Supel Latón (@Supel_Laton) June 17, 2018

pic.twitter.com/CW67P4MjZq

— Cao Wen Toh (@CaoWenToh) June 17, 2018

Me mandaron la foto de Neymar. pic.twitter.com/nE4uKJ49WL

— Clarice (@clarigeli) June 17, 2018

pic.twitter.com/1vd9565n08

— Cosas -- (@subiendoelpan) June 17, 2018

Kim Jong-neymar pic.twitter.com/oFDFMJFF2c

— Flange Doozer (@FlangeDoozer) June 17, 2018

¿Por qué Neymar? ¿Por qué? pic.twitter.com/23MoEu0RG2

— Leto (@jokermac_) June 17, 2018

-Necesitamos más memes con espagueti en el pelo de Neymar. Repito: ESPAGUETI EN EL PELO DE NEYMAAAR!! pic.twitter.com/ac0jxvmj7s

— The Raven (@the_raven77) June 17, 2018