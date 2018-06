Memes del Inglaterra-Túnez: el gol de Harry Kane lo convirtió en héroe

(CNN Español) - Parecía que el Inglaterra-Túnez sería uno de aquellos partidos con resultados sorpresivos en Rusia 2018. Que se sumaría a la lista compuesta por el Argentina-Islandia, México-Alemania y Brasil-Suiza. Pero no: finalmente, la tradición, la insistencia, la suerte, la lógica o todo junto pesó para que el equipo europeo se impusiera 2-1 sobre su par africano. Y los memes no se hicieron esperar.

Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, fue el salvador de Inglaterra. Un gol suyo, en el minuto 91 del partido, marchitó toda intención tunecina de alcanzar un triunfo o llevarse solo el empate. En ambos casos se hubiera tratado de un resultado histórico para el equipo rojo. Kane, por cierto, también fue autor del primer tanto inglés, en el minuto 11.

En tanto, Túnez anotó de penal. Sassi anotó en el minuto 35 y dio la paridad temporal a su equipo.

Sí, es cierto, los usuarios de las redes sociales no fueron tan prolíficos en memes como en partidos anteriores, pero eso no significa que no hubo. Incluso, uno de ellos mostraba su frustración, sazonada con ironía, de no entender los memes tunecinos.

Una escenal del Inglaterra-Túnez, que acabó 2-1 a favor del equipo europeo. (Crédito: Ryan Pierse/Getty Images)

Veamos los mejores memes del Inglaterra-Túnez publicados en redes sociales:

Not the hero we asked for but the hero we got! IT’S SUPERKANE!! ------ pic.twitter.com/76EGR8mdh9

— Christopher Atter (@chrisatter94) June 18, 2018

Weeeey, no le entiendo a los memes de Túnez pic.twitter.com/JrFAplXPb6

— Josué E. (@JosueMVivas) June 16, 2018

Gol de Túnez. pic.twitter.com/mPEQip1FMW

— Marcos (@mejormarcos_) June 18, 2018

Larissa Riquelme: Túnez tiene ventaja porque los de Inglaterra están todos lesionados -------------- ------ pic.twitter.com/ep2x3OLNtH

— CampeónMundial79--⛿ (@Pedrozo85) June 18, 2018

Gol de Túnez, así estoy ------ pic.twitter.com/fbJ5UksNzY

— Valee (@Valeporta) June 18, 2018

Hahaha meme ambulante! Meme do BenTunísia x Inglaterra#CopaDoMundo2018 pic.twitter.com/oEs8n7UVfB

— Zapa (@zapatista_el) June 18, 2018

La explicación del poco número de memes sobre el Inglaterra-Túnez puede ser la que da el usuario @ebriceman, quien culpó de la escasez de imágenes irónicas al gol de Harry Kane:

Harry Kane mandó a guardar con ese gol todos los chistes y memes para Inglaterra.

— El de New Jersey (@ebriceman) June 18, 2018