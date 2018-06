Meghan Markle "lloró" porque su padre no pudo ir a la boda, dice Thomas Markle

(CNN) - El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, dice que su hija lloró cuando le dijo que no podría asistir a su boda con el príncipe Enrique.

En una entrevista con Good Morning Britain de ITV, Markle habló sobre su relación con Meghan y su nuevo yerno.

El exdirector de iluminación de televisión de 73 años dijo que le dio la noticia de que su salud le impediría hacer el viaje unos días antes de la ceremonia en el Castillo de Windsor el mes pasado.

"Meghan lloró, estoy seguro, y ambos dijeron 'cuídate, estamos realmente preocupados por ti'", dijo.

"Definitivamente quería llevar a mi hija por el pasillo", dijo Markle, que vio la boda desde California, donde se estaba recuperando de una operación de corazón pocos días después de que surgieron las denuncias de que había posado para fotografías preparadas con los paparazzi.

"Me di cuenta de que era un grave error", dijo sobre las fotos. "Es difícil deshacerlo".

Markle dijo que Harry pidió la mano de su hija por teléfono y que ha tenido varias conversaciones con la realeza británica.

"Enrique habló por teléfono con Meghan, me llamaron juntos. Enrique me pidió su mano por teléfono y le dije: 'Eres un caballero. Prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija'.

Markle dijo que también habló sobre el presidente de EE. UU. con el príncipe. "Me estaba quejando de que no me gustaba Donald Trump. Me dijo: 'dale una oportunidad a Donald Trump'. En cierto modo no estaba de acuerdo con eso".

Cuando se le preguntó si creía que Enrique era partidario de Trump, Markle contestó: "Esperaría que no ahora, pero en el momento pudo haberlo sido".

Sobre el tema de que el Reino Unido deje la Unión Europea, elñ Brexit, Markle dijo: "Fue solo una conversación suelta sobre algo. No había un compromiso real para eso. Creo que estaba abierto al experimento".

Markle dijo que todavía no había conocido a ningún miembro de la familia con el que su hija se haya casado.

"Va a tener que funcionar para ellos y para mí también. Sé que están muy ocupados", dijo. "Me encantaría conocer a la reina. He respetado a esa mujer desde que era niño".