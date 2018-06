JNS, emocionadas por su Metamorfosis tour

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) - Integrado por Angie, Karla, Melissa y Regina, el grupo JNS es hoy en día uno de los más seguidos por la comunidad noventera en México. Si bien la agrupación se formó en 1996 bajo el nombre de JEANS, y a lo largo del tiempo ha tenido varias integrantes, fue en 2017 cuando cambiaron su nombre a JNS, cuando se integraron a la experiencia del 90’s Pop Tour al lado de otros cantantes de aquella década como OV7, Fey, Beto Cuevas y Caló, entre otros.

En octubre de 2017, lanzaron la producción discográfica Metamorfosis del que se han desprendido los sencillos “Aún Sin Ti” y “Me Haces Tanto Bien” y que vuelve locos a todos sus seguidores.

El pasado 18 de abril, recibieron disco de oro por parte de su casa disquera, SONY Music, por las altas ventas de esta producción y fue cuando iniciaron una gira por diversas ciudades de México para demostrarles a sus fans, que están más vigentes que nunca.

Tal ha sido el éxito con Metamorfosis, que el próximo 16 de junio se presentarán por cuarta ocasión en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, recinto que recibe a un total de 9.580 espectadores.

Próximas presentaciones:

Agosto 5: Orange County, California

Agosto 24: San Luís Potosí

Agosto 31: Querétaro

Septiembre 7: Puebla

Septiembre 8: Guadalajara

