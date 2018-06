Crean la primera liga de fútbol virtual profesional de Chile

(CNN) - Chile estrenó un nuevo torneo de fútbol oficial en el que participarán 12 de los 16 clubes que juegan en su primera división profesional. No se jugarán en los estadios sino en consolas de videojuego.

La liga eSport Fútbol (LEF) se presenta como "la primera Liga de Fútbol Virtual con equipos profesionales chilenos" y cuenta con el aval de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile (ANFP). A diferencia de los partidos de fútbol oficiales, los equipos no tienen once futbolistas, sino dos jugadores que controlarán las figuras en las consolas PlayStation4 (PS4) y XBOX y con el videojuego "FIFA 18", uno de los más populares de fútbol.

¿Cuál es el interés de que los clubes profesionales tengan presencia en el mundo de los videojuegos? "Para nosotros es muy importante que se identifiquen a nuestros clubes, que haya una relación estrecha entre ir al estadio y jugar bajo esta modalidad", aseguró Sebastián Moreno, secretario general de la ANFP, en declaraciones que cita el sitio oficial de esta entidad.

En la inauguración se jugó un partido modelo entre los clubes Universidad Católica (UC) y Palestino con una particularidad: las parejas eran compuestas por un 'gamer' y un futbolista profesional de cada club.

Atención a los hinchas Cruzados y del Tino Tino, el partido de la fecha lo protagonizan estos dos grandes equipos. Este encuentro tiene como protagonistas a Matías Pino e Ignacio Mendez, podrán verlo en vivo a través de Twitch/LefChile o facebook.com/LEFChile

A post shared by LEF Chile (@lef_cl) on Jun 6, 2018 at 7:21pm PDT

Así, a manera de partido de exhibición, Cristián Álvarez futbolista profesional de la Universidad Católica, hizo dupla con el gamer Ignacio Méndez, para enfrentar al par compuesto por Roberto Gutiérres (Palestino) y el gamer Matías Pino. El partido de FIFA 18 quedó 3-1 a favor de la UC.

El torneo, cuya primera fecha ya se jugó, cuenta con un sitio oficial, donde se podrán seguir los partidos y los resultados.