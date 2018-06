La mayoría de los estadounidenses dicen que no se irían de vacaciones al espacio... excepto los millennials

(CNN) - Los millennials no usan sus días de vacaciones. A la vez, ellos controlan un gasto de más 1,3 billones de dólares anuales. Y el FOMO [siglas de 'Fear of missing out', miedo a quedarse fuera] les empuja hacia actividades por encima de los bienes materiales.

¿Entonces por qué no gastar todo su tiempo y dinero en unas vacaciones en el espacio?

Según un estudio del Centro de Investigación Pew publicado este miércoles, la mayoría de esta generación de jóvenes estadounidenses (el 63%) lo haría.

Los millennials, que ahora son veinte y treintañeros, son la generación más interesada en el turismo espacial, según el estudio. La idea atrajo a solo cuatro de cada diez personas de la Generación X, los que tienen entre 38 y 53 años, y solo al 27% de los estadounidenses de la generación del 'Baby Boom' o más mayores.

El motivo más común esgrimido para querer ir es el deseo de hacer algo único.

Esto tiene sentido. Una encuesta de 2014 de Harris Poll encontró que, en lugar de adquirir cosas materiales, el 80% de los millennials preferirían salir y experimentar el mundo, pues seria donde crearían sus mejores recuerdos.

Ir al espacio, un "sueño"

Tomemos a Seth Buckner, un joven de 22 años que se graduó de la universidad en mayo y que se tomará dos meses de vacaciones este verano para viajar por Europa.

"Estoy totalmente volcado en experiencias, así que ir al espacio sería un sueño para mí", le dijo a CNN. "Estoy 100% seguro de que sería el primero en ir si tuviera el dinero para ello".

El dinero fue la razón que muchos citaron en el estudio de Pew para rechazar las vacaciones espaciales, diciendo que el precio del viaje de cientos de miles de dólares sería demasiado caro. Otros dijeron que era demasiado aterrador o que su edad o salud les impediría abandonar la Tierra.

Hasta ahora, menos de 600 personas han ido al espacio. Pero con el aumento de las opciones comerciales proporcionadas por compañías como SpaceX, un vuelo de una semana de duración alrededor de la luna y de regreso pronto podría estar a su alcance.

A pesar del interés en los viajes espaciales, solo alrededor de la mitad de los aproximadamente 2.500 estadounidenses encuestados cree que realmente sucederá.