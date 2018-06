Jorge Campos juega 'futgolf' con Lorena Ochoa en ‘Vive el Golf’

(CNN Español) - El sábado 9 de junio a las 9:00 p.m. (Miami), en el programa de ‘Vive el Golf’ de CNN en Español, presentado por Lorena Ochoa, la máxima figura mexicana combinará la precisión del golf con la pasión futbolera al contar con la presencia de una de las figuras más destacadas en la historia del balompié mexicano, el exarquero de la selección nacional de fútbol, Jorge Campos.

Scroll for more content...

Campos, quien se convirtió en un personaje de impacto mundial por su estilo único, e inigualable papel en la Selección Nacional de México, conversa y juega un hoyo de futgolf con Lorena Ochoa. En esta emisión, Campos demuestra su entusiasmo por este deporte y su nivel golfístico, que incluso le ha permitido soñar con competir en torneos internacionales.

Este encuentro amistoso entre dos grandes del deporte fue el resultado de un encuentro casual el pasado mes de marzo, cuando el equipo de producción de Vive el Golf se topó con Campos en la Ciudad de México durante el WGC México Championship: “Me gustaría jugar con la número uno del mundo Lorena Ochoa, para nosotros es lo más grande que hemos tenido” dijo en esa oportunidad.

Ese deseo fue recíproco con Lorena, sin embargo, debido a una lesión en dos ligamentos de la mano derecha, no fue posible que jugaran golf juntos, pero un juego de futgolf/em> fue una buena alternativa. ”Jugar un rato futgolf con Jorge Campos fue muy bonito, es algo que tenemos en común. A mí me encanta el futbol y a él le encanta el golf entonces fue un día muy agradable”.

Lorena estará alejada del campo de golf por un par de meses debido a su operación, pero continuará invitando a reconocidos deportistas y personalidades de este y otros deportes en Vive el Golf. “Espero que pronto podamos jugar un match de golf cuando ya esté cien por ciento recuperada de mi mano”, agregó.

Por otra parte, Ochoa repasará el año controversial de Rory McIlroy, una de las super estrellas del golf internacional, tocando el tema de la frustración, sus altas y bajas, y las presiones en un campo guerrillero como el Masters de Augusta; también habla sobre el plan del jugador irlandés para volver a conquistar el US Open a semanas de iniciar el torneo.

Además, para los más apasionados de este deporte, la ex golfista los lleva a conocer desde la pantalla de CNN en Español, cómo es un día de práctica para los latinoamericanos del Web.com en Estados Unidos. Algunos de ellos cuentan cómo es que la unión hace la fuerza.

‘Vive el Golf’ se transmite el sábado 9 de junio a las 8:00 p.m.. Con repeticiones el domingo 10 de junio a la 3:00 a.m., 7:30 a.m., 3:30 p.m. y 11:30 p.m.; y viernes 15 de junio a las 11:30 a.m. (todos en horario de Miami), sólo en CNN en Español.

