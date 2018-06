Trump conmuta la pena de Alice Marie Johnson, como le pidió Kim Kardashian

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmutó la pena de Alice Marie Johnson, condenada por delinquir con drogas por primera vez y sin violencia, una semana después de que Kim Kardashian West defendiera su caso durante una reunión en el despacho oval con Trump.

Johnson ya cumplió 21 años de una condena a cadena perpetua después de que fuera declarada culpable de conspiración para poseer cocaína e intento de posesión de cocaína, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Can-Do, que aboga por el indulto para delincuentes no violentos.

Fue liberada este miércoles. Al salir, agradeció a Donald Trump y a Kim Kardashian West, a quien llamó "mi ángel".

"La señora Johnson ha aceptado la responsabilidad de su comportamiento pasado y ha sido una presa modelo durante las últimas dos décadas. A pesar de recibir una sentencia de cadena perpetua, Alice trabajó duro para rehabilitarse en la prisión y actuar como mentora de sus compañeras reclusas", agregó la Casa Blanca en un comunicado el miércoles por la tarde.

"Si bien este gobierno siempre será muy duro con el crimen, cree que aquellos que pagaron sus deudas a la sociedad y trabajaron duro para mejorarse a sí mismos mientras estaban en prisión merecen una segunda oportunidad", agregó el comunicado.

Kardashian West elogió la conmutación, tuiteando, "¡¡¡LAS MEJORES NOTICIAS!" y expresando gratitud a Trump y al asesor principal Jared Kushner.

La conmutación de Johnson es el sexto acto de clemencia que Trump ha emitido desde que asumió el cargo, y el segundo otorgado por Trump luego de que una celebridad lo apeló. El mes pasado, Trump indultó póstumamente al boxeador Jack Johnson después de que el actor Sylvester Stallone planteara su caso al presidente.

Trump indultó al sheriff de Arizona Joe Arpaio, aI. Lewis "Scooter" Libby (el jefe de personal del exvicepresidente Dick Cheney), al autor y cineasta conservador Dinesh D'Souza, y a Kristian Saucier, miembro de la Marina que se declaró culpable de posesión no autorizada de información clasificada y quien argumentó estar sujeto a un estándar diferente al de Hillary Clinton.

Trump y Kardashian West se reunieron con Trump en el despacho oval el miércoles pasado luego de contactar a la hija de Trump, Ivanka Trump, para ayudar a organizar la reunión. Kushner ha liderado un impulso en la reforma penitenciaria como parte de su cartera como asesor principal del presidente.

"Me gustaría dar las gracias al presidente Trump por su tiempo esta tarde. Esperamos que el presidente conceda el indulto a Alice Marie Johnson que está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por una ofensa de drogas no violenta por primera vez", Kardashian West dijo en un comunicado después de reunirse con Trump.

"Somos optimistas sobre el futuro de Johnson y tenemos la esperanza de que ella, y muchos como ella, tengan una segunda oportunidad en la vida", concluyó.