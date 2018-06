Francés cruzará nadando la gran mancha de basura del Pacífico

(CNN) - Un nadador francés inició su intento por cruzar nadando el Océano Pacífico, un viaje que lo llevará a atravesar la gran mancha de basura del Pacífico en un intento por crear conciencia sobre la contaminación producida por el plástico.

Benoit ‘Ben’ Lecomte, de 51 años, inició su hazaña en Chōshi, Japón, con el objetivo de llegar a San Francisco, a más de 8.800 kilómetros de distancia.

Para cumplir el objetivo de ser la primera persona en atravesar nadando el Pacífico, Lecomte necesitará nadar ocho horas al día durante seis meses, con un promedio de 48 kilómetros diarios.

French swimmer Benoit Lecomte begins his attempt of swimming across the Pacific Ocean in Choshi, Japan on June 5, 2018, surrounded by his children. (Crédito: AFP PHOTO / Martin BUREAUMARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)

Lecomte, director asociado de servicios de sustentabilidad en una firma consultora, espera que el esfuerzo se duplique con un estudio científico sobre el cambio climático, la salud y la polución.

Investigadores de 12 instituciones científicas, incluyendo la NASA y la Institución Oceonográfica Woods Hole, conducirán los estudios y reunirán muestras mientras Lecomte atraviesa el Pacífico. Los investigadores se enfocarán en ocho áreas de interés, que incluyen radiación del desastre de la planta nuclear de Fukushima, así como los efectos cardiacos en Lecomte y su estado psicológico.

También llevarán a cabo una investigación sobre polución de plástico mientras Lecomte atraviesa la gran mancha de basura del Pacífico, un área que tiene tres veces el tamaño de Francia, y donde están acumulados una gran cantidad de escombros y plásticos.

Los investigadores y miembros de la tripulación de apoyo acompañarán a Lecomte en un yate llamado Discovery, mientras que un grupo de médicos monitorearán la condición de Lecomte de manera remota desde tierra firme.

Después de un día de nado de ocho horas, Lecomte descansará y se recuperará en el yate, antes de ser lanzado al agua en el mismo punto al día siguiente.

El francés ha estado entrenando físicamente para este viaje durante cuatro años y ha dedicado aún más tiempo a armar los preparativos científicos y prácticos.

Además de entrenar nadando, él también se ha preparado psicológicamente.

“La parte mental es mucho más importante que la física”, le dijo a AFP. “Tienes que asegurarte de que siempre pienses en algo positivo”.

El bote de apoyo, Discoverer, acompañará a Lecomte durante su viaje.

Desde Chōshi, Lecomte nadará hacia el norte de la costa de Japón, ayudado por la corriente de Kurishio, antes de llegar a la corriente del Pacífico Norte que va hacia el este.

Este no su el primer viaje a través del Océano, aunque es el más ambicioso. En 1998, Lecomte fue la primer persona en nadar a través del Océano Atlántico (6.400 kilómetros) sin una tabla para flotar.

“No me llevó tanto tiempo cambiar de opinión”, le dijo a NPR la semana pasada. “Tres, cuatro meses después ya estaba listo pensando mi próxima a ventura y haciendo algo parecido”.

Después de tener a un tiburón persiguiéndolo durante cinco días durante su aventura por el Atlántico, Lecomte usará esta vez un brazalete repelente de tiburones.

Puedes seguir el progreso de Lecomte y las condiciones del clima en su ubicación en este rastreador en vivo.