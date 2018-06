Concurso de belleza Miss América elimina el desfile en vestido de baño

(CNN) - Gretchen Carlson, la presidenta de la junta directiva del certamen de belleza Miss América, anunció este martes que el concurso ya no tendrá una competencia de trajes de baño.

Scroll for more content...

MIRA: "Miss Gordita": la belleza no tiene talla en este concurso en Paraguay

Carlson dijo que Miss América será una competencia, no un concurso.

"Ya no juzgaremos a nuestros candidatos por su apariencia física externa. Eso es enorme", dijo Carlson.

Carlson también dijo que la nueva competencia de Miss América será más inclusiva para las mujeres de "todas las formas y tamaños".

La cuenta oficial de Twitter de Miss América tuiteó un video corto de un bikini blanco que se convierte en una nube de humo con el hashtag #byebyebikini (chao, bikini).

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs

— Cara Mund (@MissAmerica) June 5, 2018