Trump: "Tengo el absoluto derecho de indultarme a mí mismo"

(CNN) - El presidente Donald Trump aseguró el lunes que él tenía el derecho para indultarse a sí mismo pero sugirió que no usará ese poder, añadiendo que la investigación del fiscal especial es "inconstitucional".

"Como lo han afirmado numerosos juristas, tengo el derecho absoluto de INDULTARME a mí mismo, pero ¿por qué iba a hacer eso cuando no he hecho nada malo? Mientras tanto, ¡la caza de brujas interminable, dirigida por 13 demócratas muy enfadados y en conflicto (y otros) continúa de cara a las elecciones de medio término!" Trump tuiteó.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018

El presidente después dijo que la investigación de Robert Mueller era "INCONSTITUCIONAL" pero dijo que él "jugaría el juego" porque no ha hecho "nada malo". Mueller fue nombrado por el fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien fue nombrado por Trump.

Los comentarios de Trump llegan después de que uno de sus abogados en la investigación sobre Rusia, Rudy Giuliani, dijera el domingo que Trump "probablemente" tiene el poder para autoindultarse, pero que no lo usará.

"No tiene intención de indultarse a sí mismo". Giuliani dijo en "This Week", de ABC. "Sería una pregunta abierta. Creo que probablemente sea respondida por Dios, eso es lo que dice la Constitución, y si quieres cambiarlo, cámbialo. Pero sí".

Ningún presidente se ha autoindultado antes, por lo que es un tema de debate legal. Pero un memo de tres páginas de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia que fue escrito en 1974, días antes de la renuncia del presidente Richard Nixon, dice que el presidente no puede perdonarse a sí mismo porque "nadie puede ser juez en su propio caso".

Imagen del presidente Donald Trump en un acto el 30 de mayo. (Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

La disputa entre los académicos sobre el tema casi garantiza que si Trump enfrentara una acusación formal y se perdonara a sí mismo, el siguiente paso sería un desafío judicial, con el destino del presidente decidido por los jueces, o incluso por el Tribunal Supremo.

Un movimiento "impensable", según Giuliani

Hablar de un potencial indulto se produce después de que The New York Times publicara una carta de 20 páginas dirigida a Mueller por el abogado de Trump Jay Sekulow y el exabogado de Trump John Dowd. Argumentaron que el presidente no podría haber obstruido la investigación de Rusia porque la Constitución le autoriza a "terminar la investigación, o incluso ejercer su poder de indulto si así lo desea".

Las acciones de Trump "por virtud de su posición como comandante en jefe de la aplicación de la ley, no podría constituir legal ni constitucionalmente obstrucción debido a que eso lo haría obstruirse a sí mismo", escribieron los abogados.

Los abogados de Trump enviaron la carta como parte de un argumento más amplio de que el presidente no debería sentarse con el fiscal especial.

Muchos expertos en derecho discuten la idea de que un presidente no pueda obstruir la justicia. Si bien Trump sí tenía la autoridad para despedir al exdirector del FBI James Comey, la pregunta es si tenía intenciones corruptas al hacerlo: la cuestión central es la investigación de obstrucción de Mueller.

Un estudio de Brookings Institution en octubre concluyó que la autoridad del presidente para despedir al jefe del FBI en este caso era una "maniobra de distracción".

"El hecho de que el presidente tenga la autoridad legal para tomar unas decisiones concretas no lo inmuniza si toma esa acción con la ilícita intención de obstruir un procedimiento con un propósito inadecuado", dijo el informe.

Durante otra aparición el domingo en "Meet the Press", de NBC, Giuliani añadió que el hecho de que Trump se indulte a sí mismo es "impensable" y "llevaría a un juicio político inmediato".

Giuliani no fue el único republicano en contra de la idea de que Trump se autoindulte. El líder de la mayoría en la Cámara, Kevin McCarthy, un republicano de California, le contó a Dana Bash en "State of the Union", de CNN, que él no cree que el presidente pueda otorgarse a sí mismo un indulto.

- Katelyn Polantz, Stephen Collinson, Maegan Vazquez y Veronica Stracqualursi contribuyeron a este reporte.