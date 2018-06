Erupción en Guatemala: cuidado con la información falsa sobre el volcán de Fuego, pide el gobierno

(CNN Español) – La magnitud de la tragedia provocada por el volcán de Fuego en Guatemala no escapó a la información falsa en redes sociales: están circulando imágenes y rumores que no son ciertos. Y las autoridades, abocadas a atender la emergencia, piden a los ciudadanos que no contribuyan a difundir el pánico ni la zozobra.

Scroll for more content...

LEE: Guatemala: Lo que sabemos sobre la erupción del volcán de Fuego que deja decenas de muertos

Primero fueron unas fotografías, en las que se ven ríos de lava ardiendo, que no corresponden al volcán de Fuego sino al Kilauea en Hawai, el cual entró en erupción hace más de un mes.

El Gobierno de Guatemala aclara que estas imágenes no corresponden a la erupción del #VolcánDeFuego, sino que a una actividad volcánica registrada en Hawái. ¡No comparta información falsa! ⚠️ pic.twitter.com/OcgoKFYrIh

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 4, 2018

Después, un archivo de audio que supuestamente predecía un terremoto en la tarde o noche de este lunes, posterior al de magnitud 5,2 que sacudió las costas del país en la mañana. Como indicaron las autoridades, no es posible pronosticar los sismos bajo ningún método científico.

BOLETÍN INFORMATIVO. Ante los rumores iniciados por un archivo de audio que circula en las redes sociales en que se predice la ocurrencia de un terremoto en Guatemala hoy por la tarde o noche, No es posible la predicción de sismos con ningún método científico. pic.twitter.com/00Ssh1FOvB

— CONRED (@ConredGuatemala) June 4, 2018

El boletín informativo insistió en aconsejarle “a la población no dejarse influenciar por información sin fundamento ni cita de fuente oficial y estar pendientes de los boletines oficiales que se emitan”.

La situación de la información falsa llevó a que el gobierno de Guatemala lamentara y condenara “de manera enérgica la desinformación que se ha generado tras la actividad del volcán de Fuego”, como lo reportó la Agencia de Noticias Guatemalteca. Lo anterior porque genera “mayor alarma e incertidumbre” entre la población afectada y los ciudadanos que se encuentran fuera del país.

En la misma línea, el secretario general de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aseguró este martes: “Queremos recomendar que dejen de estar subiendo información falsa a las redes sociales”. Cabañas insistió en que las especulaciones y mentiras solo empeoran la situación.

“Tenemos 1.200 personas haciendo labores de rescate. Nuevamente hacemos un llamado a todas las personas que no compartan información falsa, no especulemos porque eso solo complica más la situación” – Sergio Cabañas pic.twitter.com/zS56OtHrqQ

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 4, 2018

El comunicado del Gobierno aclaró que no se intenta restar importancia a la emergencia que atraviesa Guatemala: “Al contrario, el problema se está tomando con total seriedad” y ya se declaró un estado de calamidad pública que el Congreso debe aprobar.

¿A quién creerle entonces? Principalmente a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala. Mitigación, Preparación, Respuesta y Recuperación (Conred) y a las cuentas oficiales de las diferentes instituciones.

La erupción del volcán de Fuego, que empezó este domingo, ya deja al menos 65 personas muertas y 46 heridos. Según la Conred, además, hasta el momento hay 1,7 millones de afectados 3.265 evacuados y 1.687 albergados.

Las recomendaciones que sí debes seguir

La Conred publicó una serie de recomendaciones por la situación de erupción en el volcán de Fuego, especialmente para la población que se encuentra en áreas cercanas. Y, de hecho, una de ellas es evitar los rumores. Estos son los consejos de la entidad:

• Estar atento a la información de su líder comunitario;

• Evacuar a las áreas seguras si se indica;

• Evitar estar cerca de barrancas o en peligro;

• Cubrir vías respiratorias ante la presencia de ceniza;

• Cubrir alimentos y recipientes donde se almacena agua para consumo humano;

• Luego de finalizada la erupción, realizar la limpieza de los techos de las viviendas.

A la población en general se le recomienda:

• Estar atenta a la información que autoridades den a conocer;

• Evitar los rumores;

• Considerar que en algunos departamentos como Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y Guatemala se registra la caída de finas partículas de ceniza;

• Realizar la limpieza de los techos de sus viviendas luego de finalizada la erupción;

• Evitar acercarse al área donde ocurre el descenso de lahares, puede ser peligroso permanecer en dicho lugar;

• Y de llegar a tener conocimiento de una condición de riesgo o emergencia reportarlo a las autoridades más cercanas o al 119 de CONRED.

MIRA: Evacuan a periodistas por nuevo flujo de lava en volcán de Guatemala

Ante la caída de ceniza, que ya ha cubierto zonas cercanas al volcán, la Conred indicó que la población debe cubrirse los ojos y las vías respiratorias, en caso de alergia o problemas respiratorios acercarse al centro de salud más cercano y humedecer la ceniza en el patio de los hogares y las calles para reducir el polvo.

A la población en general es importante estar atenta a la información que autoridades den a conocer, tener precaución en el lugar. Like y Comparte nuestras recomendaciones.#PrevenirParaVivir #TodosSomosResponsables pic.twitter.com/RIR1ZRQJZb

— CONRED (@ConredGuatemala) June 3, 2018

Tomar precauciones extremas en caso de actividad volcánica. pic.twitter.com/FK52tqCNJ9

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) June 3, 2018