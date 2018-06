Duque vs. Petro: estas son las principales propuestas de los candidatos presidenciales de Colombia

(CNN Español) - Los colombianos elegirán a su próximo presidente entre dos figuras polarizantes que representan dos posturas políticas extremas, en una votación que definirá el rumbo del país el próximo cuatrienio.

Por un lado está el candidato de derecha, Iván Duque, quien en la primera vuelta obtuvo el 39,1% de los votos, y quien fue el ungido del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a quien le debe parte de su popularidad en las urnas.

Y por otro lado está el candidato de izquierda, Gustavo Petro, que con el 25% de los votos de la primera ronda, busca llegar a ser el primer presidente exguerrillero de ese país, que tradicionalmente ha elegido presidentes de derecha.

Ambos candidatos buscan el favor del voto del centro, que en primera vuelta llegó al 25% de los votos del país, y del voto en blanco, pues después de unas sufridas elecciones, muchos colombianos dicen que ninguna de estas dos opciones los representan y por tanto no elegirán entre ninguno de los dos candidatos.

Estas son algunas de las propuestas de los dos candidatos que buscan llegar a Presidencia de Colombia.

Acuerdos de paz

El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC es uno de los puntos clave en esta elección, pues con la votación del 17 de junio los colombianos decidirán si quieren mantener el acuerdo tal como está firmado, o si quieren que haya modificaciones importantes como lo propone Iván Duque.

En entrevista con Fernando del Rincón de CNN en Español, Duque aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que las curules que obtuvieron los guerrilleros de las FARC desmovilizados tras la firma del acuerdo, fueran ocupadas por personas culpables de crímenes de lesa humanidad.

“Hoy lo que yo reclamo es que quien ha cometido esos delitos no puede llegar al Congreso sin haber cumplido las penas, reparado a las víctimas y decir toda la verdad, [algo] que también debe implicar aceptar responsabilidades”, dijo Duque el pasado 25 de mayo en CNN en Español. “Esos son elementos de impunidad que debemos corregir por el bien del país”.

Petro, por el contrario, ha dicho que no modificará los acuerdos de paz firmados en Bogotá en noviembre de 2016, porque no va los va hacer “trizas”, según dijo en el primer debate presidencial de abril de este año.

Transformación de las Instituciones

Petro, candidato del movimiento político Colombia Humana, propuso en principio una Constituyente “si el Congreso no es capaz de hacer reformas”. Esa propuesta no era para reformar completamente la Constitución, sino para cambiar algunos asuntos específicos, como la educación, la salud, el tránsito a una economía productiva que sea sostenible ambientalmente, la justicia y la corrupción en la política, le dijo a Fernando Ramos de CNN en Español.

“La mayor parte [de la Constitución] sirve. Es una constitución democrática, progresista, moderna”, dijo Petro en CNN en Español.

Sin embargo, dos días después de la primera vuelta presidencial, Petro se retractó y aseguró que ya no promoverá una Asamblea Constituyente, según le dijo Petro a Univisión el 29 de mayo.

Además ha reiterado en varias oportunidades que durante su gobierno “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas, ni tierra productiva”. https://petro.com.co/programa-economia/

Duque, cuyo partido Centro Democrático ganó la mayor cantidad de curules en el Congreso en las elecciones del 11 de marzo, ha propuesto una reforma para pasar de cuatro altas cortes a una sola. Según él, hay que revisar si tener tantas cortes le sirve al país.

Y esa Alta Corte “lo que termina es siendo un unificador jurisprudencia y un orientador de las decisiones de las primeras y segundas instancias que son las próximas al ciudadano, que deberían ser mucho más rápidas”, según explicó en un debate presidencial a mediados de mayo de este año.

Medio Ambiente

Mientras que Duque propone el “desarrollo minero” y con un “programa de sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana minería”, Petro prohibir el fracking y la minería de oro a cielo abierto, así como no renovar los contratos de extracción del carbón que existan en el país.

Duque propone mitigar el cambio climático a través de la reducción de la huella de carbono y ha dicho que impulsará los transportes limpios con energías alternativas.

Petro, por su parte, ha propuesto disminuir el uso de energías fósiles y priorizar lo ambiental con medidas como la transición a medios de transporte no basados en energías fósiles o energías no renovables, y no permitirá “intervenciones que afecten el acceso al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades que residen en la zona”, según su plan de gobierno.

Transparencia y lucha contra la corrupción

Duque y Petro han propuesto una lucha frontal contra la corrupción, uno de los males que más aquejan al país.

Duque ha prometido prohibirles a las empresas contratistas con el Estado que hayan sobornado, que puedan volver a ser contratadas de nuevo, limitar la contratación directa y limitar a máximo tres los periodos para Consejos, Asambleas departamentales y Congreso.

Petro dice que los corruptos que hayan robado dinero al Estado deben ir a la cárcel y deberán devolver los dineros. También elegirá por concurso público de méritos a los representantes de los órganos de control para que no actúen bajo la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y sancionará a quienes infrinjan las normas electorales y coarten, manipulen o constriñan el derecho al elegir y ser elegido.

¿Y sobre la economía?

Más de 36 millones de colombianos están habilitados para ir a las urnas en la segunda vuelta presidencial el 17 de junio para elegir el próximo presidente de Colombia.