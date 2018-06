Paolo Guerrero al Mundial: la cronología del caso que mantuvo en vilo hasta a los rivales de Perú en Rusia 2018

(CNN Español) - Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Si la clasificación de Perú al máximo torneo de la FIFA es considerada por muchos como una historia épica, la participación de su delantero y capitán es uno de sus capítulos de mayor tensión.

Recién este jueves, a 14 días de la inauguración del torneo en Moscú, se confirmó que Guerrero tiene un espacio en el equipo que dirige Ricardo Gareca. Esto, luego de que el Tribunal Federal Suizo decidiera la suspensión que caía sobre el capitán de Perú y de que el TAS optó por respetar la decisión de dicha instancia.

Tras ganar en partido de vuelta por repechaje a Nueva Zelanda, Perú clasificó a Rusia 2018 el 15 de noviembre, haciendo realidad un sueño que fue esquivo por 36 años. Sin embargo, la pesadilla de Paolo Guerrero comenzó días antes, el 3 de noviembre, cuando se supo que había dado positivo en una prueba de dopaje que se le realizó casi un mes antes, luego de partido entre Perú y Argentina.

'El Depredador' no jugó los partidos de repechaje y su retorno a los entrenamiento con Perú eran una incógnita. Hasta esta semana.

Tras una serie de suspensiones, apelaciones y yendo contra el tiempo, este jueves se dio la decisión final que favorece al delantero.

La cronología del caso Paolo Guerrero:

5 de octubre: Argentina y Perú empatan 0-0

Tras el partido jugado en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires, Paolo Guerrero sale sorteado para pasar por una prueba antidopaje. El empate llevaba a Argentina fuera de la zona de clasificación y a Perú con opciones para clasificar a Rusia 2018.

10 de octubre: Perú va a repechaje

Con gol de Paolo Guerrero, Perú empata 1-1 ante Colombia en Lima. Este resultado le permitió ir a repechaje con Nueva Zelanda, selección con la que disputaría el cupo número 32 y último disponible para Rusia 2018.

3 de noviembre: FIFA suspende a Paolo Guerrero por 30 días

La medida, de manera provisional, se dio a conocer junto con el motivo: el delantero y capitán de la selección peruana había dado positivo en la prueba antidopaje a la que fue sometido tras el Argentina-Perú. La sustancia hallada fue benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína.

5 de noviembre: compañeros creen en su inocencia

Futbolistas de la selección peruana expresan su confianza ciega en la inocencia de Paolo Guerrero. Eran las primeras muestras públicas de apoyo.

10 de noviembre: Paolo Guerrero habla por primera vez

El jugador del Flamengo de Brasil usó sus cuentas de redes sociales para defender su inocencia. “Confío en que la verdad se sabrá y volveré a las canchas”, dijo.

11 de noviembre: Perú en Nueva Zelanda

La selección peruana jugó el primer partido de repechaje o repesca ante Nueva Zelanda en Wellington. El resultado fue 0-0, ampliando la incertidumbre sobre la clasificación peruana.

15 de noviembre: Perú clasificó a Rusia 2018

Tras ganar 2-0 a Nueva Zelanda en Lima, la selección peruana de fútbol clasificó a la Copa del Mundo. Su última participación en este tipo de torneos había sido en España 82. Los jugadores peruanos dedicaron el logro a Paolo Guerrero.

30 de noviembre: Paolo Guerrero en el Comité Disciplinario de la FIFA

La defensa del futbolista dio distintas evidencias para demostrar que el deportista no se dopó ni ingirió sustancias prohibidas para potenciar su nivel en el partido con Argentina.

4 de diciembre: suspensión ampliada

La FIFA decide agregar 20 días a la suspensión inicial de 30 días. La medida fue confirmada por Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

8 de diciembre: suspensión de un año

El Comité Disciplinario decidió suspender a Paolo Guerrero por un año. "El jugador dio positivo de metabolito de Benzoilecgonina de cocaína, una sustancia incluida en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Antidoping Mundial de 2017 bajo la clase 'estimulantes S6', tras un control de doping hecho después del partido de clasificación para el Mundial de la FIFA de 2018 en Rusia jugado en Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 2017", afirmó en un comunicado la FIFA.

20 de diciembre: suspensión reducida a 6 meses

La FIFA decidió reducir la sanción inicial a la mitad, lo que iba a permitir que Paolo Guerrero pueda jugar en Rusia 2018. Sin embargo, el futbolista apelaría. "La defensa continuará luchando por la absolución del jugador en nuevas instancias", dijo el abogado de Guerrero a CNN.

14 de enero: Flamengo suspende contrato a Paolo Guerrero

El club de Río de Janeiro opta por suspender el contrato del delantero peruano hasta que recupere la condición para jugar, según informó el vicepresidente jurídico del club carioca, Flávio Willeman.

20 de marzo: Paolo vuelve a entrenar con Flamengo

Paolo Guerrero se reincorpora a los entrenamientos de Flamengo, tras estar cuatro meses alejado de la rutina del equipo.

3 de mayo: Guerrero en el TAS

Paolo Guerrero participó en audiencia den Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "He dicho todo lo que tenía que decir y ahora hay que esperar la decisión", dijo 'El Depredador' a su salida de la sede judicial.

14 de mayo: TAS amplía la sanción a Guerrero

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la inhabilitación de Paolo Guerrero de 6 a catorce meses. Ello significaba que el jugador se perdería de la Copa del Mundo. Según el TAS, Guerrero no tomó una sustancia para mejorar su desempeño, pero sí incurrió en una falla, aunque no sea significativa, al no tomar medidas para evitar una violación a las normas de dopaje. "Es una hora oscurísima la que vengo viviendo", dijo el futbolista en sus redes sociales.

15 de mayo: Guerrero vuelve a Perú

Como si de un héroe o una estrella de cine se tratase, miles acudieron al aeropuerto de Lima para recibir a Paolo Guerrero, quien volvió de Brasil.

18 de mayo: Flamengo suspendió contrato por segunda vez

Como ya lo hizo durante los primeros seis meses de sanción, el club brasileño decide suspender nuevamente el contrato de Paolo Guerrero. De acuerdo a la agencia estatal de noticias Andina, citando a EFE, esto "se trata de una 'formalidad' amparada por la legislación del país".

21 de mayo: rivales de Perú en Rusia 2018 apoyan a Guerrero

Los capitanes de los equipos de Dinamarca, Australia y Francia, rivales de Perú en el grupo C del Mundial, exigieron a las autoridades correspondientes que se permita que Paolo Guerrero juegue con su selección. Mediante la FIFPRO, los futbolistas Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mile Jedinak exigieron a la FIFA que reconsidere la sanción.

22 de mayo: reunión inútil en la FIFA

Paolo Guerrero se reunió en Suiza con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Acabada la reunión, el máximo ente del fútbol mundial indicó que no podía hacer nada sobre la sanción al peruano. El motivo: fue el TAS el que la impuso, no la FIFA.

23 de mayo: protestas y exigencias

En esos días, miles de personas marcharon en las calles de Lima, apoyando a Paolo Guerrero. En tanto, personajes ligados al deporte exigían reformas en la normativa antidopaje.

25 de mayo: la última carta de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero apela al Tribunal Federal Suizo, la única instancia que podía suspender la sanción que le impuso el TAS. El delantero estuvo acompañado del presidente de la FPF.

31 de mayo: Guerrero sí va a Rusia 2018

Paolo Guerrero sí irá al Mundial de Rusia 2018. El Tribunal Federal Suizo decidió suspender la sanción del TAS y este anunció que respetaría dicho anuncio. Horas más tarde, Paolo Guerrero se juntaría con el resto de la selección peruana, que se encuentra en Suiza como parte de su preparación de cara a su debut en Rusia 2018, ante Dinamarca.