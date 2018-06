¡Paolo va al Mundial! Los mejores memes tras la noticia

(CNN Español) - Después de semanas de tensión llegó una buena noticia para los hinchas de Perú: su capitán Paolo Guerrero sí podrá ir a la primera cita mundialista del equipo en 36 años.

MIRA: Paolo Guerrero sí irá al Mundial de Rusia 2018

El Tribunal Arbitral del Deporte anunció este jueves que no objetará la solicitud del jugador peruano de suspender la sanción que no le permitía participar en la Copa del Mundo, permitiéndole así disputar el Mundial de Rusia 2018.

Ante la noticia así reaccionaron en las redes:

Siempre es bueno ver a los mejores, por eso que Paolo Guerrero vaya al Mundial es para alegrarse. pic.twitter.com/8Cq84NEbfi

— Damian Rancez (@DamianRancez1) May 31, 2018

Cuando le dicen a Paolo Guerrero que jugará el Mundial pic.twitter.com/JeEL59QyqU

— Javier Dominguez (@chifaentiffanys) May 31, 2018

---- ¡GUERRERO IRÁ AL MUNDIAL! pic.twitter.com/cJKuPFgLGP

— Goal en español (@Goal_en_espanol) May 31, 2018

Paolo Guerrero va al Mundial.. pic.twitter.com/UzbVzHn5Aw

— Cristian St (@CristianSt1) May 31, 2018

Paolo Guerrero dio positivo en un control antidopaje luego del partido entre Perú y Argentina, jugado el 5 de octubre de 2017. La sustancia hallada fue benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína.

En diciembre la FIFA anunció que redujo la suspensión a Paolo Guerrero por dopaje de un año a seis meses. Con ello, el futbolista de la selección peruana y del Flamengo de Brasil podría jugar el Mundial de Rusia 2018 con el país andino.

Sin embargo, un nuevo fallo de TAS aumentó la suspensión y el capitán no podrá jugar el Mundial que comienza el 14 de junio. Toda la novela llegó a su final este jueves con el pronunciamiento del tribunal.

Paolo Guerrero juega el mundial, no juega el mundial, juega, no juega, juega, no juega, juega... pic.twitter.com/VgLoGYGfk2

— Argensimpsons (@argensimpsons) May 31, 2018

Paolo ya está yendo a Rusia. #PaoloVa pic.twitter.com/sBiFCF6eUh

— Mamá, me voy a Rusia. (@MemesDelPeru) May 31, 2018

¡Lo mejor que veremos hoy! @PaoloGuerreroOf no está Solo. #SoloAStarWarsStory #PaoloGuerrero #PaoloVa #Gareca @JeffersonF_10 @18andrecarrillo @RaulRuidiazM @edisonflores135 pic.twitter.com/iONLpE1MPi

— Martin (@Tincho090392) May 30, 2018

#PaoloVa Porque los milagros Existen !!!! pic.twitter.com/uyxu1eZjwM

— Jtzabl Ar (@Jtzablar) May 31, 2018