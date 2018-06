Who has signed the DACA discharge petition

Here are the lawmakers that have signed a petition that would force a House floor vote on immigration bills, according to the House Clerk's Office. The measure needs 218 signatures to move forward, which would require at least 25 Republicans if all 193 House Democrats sign the petition. Only two House Democrats have thus far not signed the petition.

Republicans: 23

Carlos Curbelo, R-Florida Jeff Denham, R-California David Valadao, R-California Will Hurd, R-Texas Mario Diaz-Balart, R-Florida Mia Love, R-Utah Ileana Ros-Lehtinen, R-Florida Charlie Dent, R-Pennsylvania Fred Upton, R-Michigan David Reichert, R-Washington Mike Coffman, R-Colorado Chris Collins, R-New York John Faso, R-New York Mark Amodei, R-Nevada Elise Stefanik, R-New York Leonard Lance, R-New Jersey Ryan Costello, R-Pennsylvania Stephen Knight, R-California John Katko, R-New York David Trott, R-Michigan Erik Paulsen, R-Minnesota Tom Reed, R-New York Brian Fitzpatrick, R-Pennsylvania

Democrats:192

Diana DeGette, D-Colorado Jared Polis, D-Colorado Brad Schneider, D-Illinois Mike Doyle D-Pennsylvania Ted Deutch, D-Florida Debbie Dingell, D-Michigan Ed Perlmutter, D-Colorado Al Green, D-Texas Lacy Clay, D-Missouri James Clyburn, D-South Carolina Cedric Richmond, D-Louisiana Joe Courtney, D-Connecticut Chellie Pingree, D-Maine James McGovern, D-Massachusetts Mike Quigley, D-Illinois Albio Sires, D-New Jersey John Delaney, D-Maryland Mike Thompson, D-California Stephen Lynch, D-Massachusetts Ted Lieu, D-California Peter DeFazio, D-Oregon Salud O. Carbajal, D-California Suzanne Bonamici, D-Oregon Marcia Fudge, D-Ohio Al Lawson, D-Florida Collin Peterson, D-Minnesota Raja Krishnamoorthi, D-Illinois Zoe Lofgren, D-California Bonnie Watson Coleman, D-New Jersey Denny Heck, D-Washington Suzan K. DelBene, D-Washington Val Demings, D-Florida Dutch Ruppersberger, D-Maryland Grace Meng, D-New York David Cicilline, D-Rhode Island Alma Adams, North Carolina G. K. Butterfield, D-North Carolina Doris Matsui, D-California Jan Schakowsky, D-Illinois Mark Takano, D-California Alcee Hastings, D-Florida Derek Kilmer, D-Washington Mark Pocan, D-Wisconsin Betty McCollum, D-Minnesota Ann M. Kuster, D-New Hampshire Conor Lamb, D-Pennsylvania Robert A. Brady, D-Pennsylvania Kathy Castor, D-Florida Joe Kennedy, D-Massachusetts Earl Blumenauer, D-Oregon Sanford Bishop, D-Georgia Joyce Beatty, D-Ohio Bobby Scott, D-Virginia Katherine Clark, D-Massachusetts Niki Tsongas, D-Massachusetts Charlie Crist, D-Florida Colleen Hanabusa, D-Hawaii Jim Costa, D-California Eric Swalwell, D-California Alan Lowenthal, D-California A. Donald McEachin, D-Virginia Ben Ray Luj-n, D-New Mexico Michelle Lujan Grisham, D-New Mexico Grace Napolitano, D-California Adriano Espaillat, D-New York Jacky Rosen, D-Nevada Tom O'Halleran, D-Arizona Cheri Bustos, Illinois Julia Brownley, D-California Jerry McNerney, D-California Scott Peters, D-California Kyrsten Sinema, D-Arizona Elizabeth Esty, D-Connecticut Bill Foster, D-Illinois Kathleen Rice, D-New York Norma Torres, D-California Eliot Engel, D-New York Donald Norcross, D-New Jersey Frederica Wilson, D-Florida Adam Schiff, D-California Lisa Blunt Rochester, D-Delaware Paul Tonko, D-New York John Larson, D-Connecticut Keith Ellison, D-Minnesota Susan Davis, D-California Jim Cooper, D-Tennessee Jared Huffman, D-California Juan Vargas, D-California Darren Soto, D-Florida Dan Lipinski, D-Illinois Brad Sherman, D-California Matt Cartwright, D-Pennsylvania John Lewis, D-Georgia Lois Frankel, D-Florida Robin Kelly, D-Illinois Hank Johnson, D-Georgia Ruben Kihuen, D-Nevada Nita Lowey, D-New York Brenda Lawrence, D-Michigan Dan Kildee, D-Michigan Raul Ruiz, D-California Bill Keating, D-Massachusetts Lucille Roybal-Allard, D-California Ra-l M. Grijalva, D-Arizona Gene Green, D-Texas James Langevin, D-Rhode Island Luis Guti-rrez, D-Illinois John Garamendi, D-California Danny K. Davis, D-Illinois Jerrold Nadler, D-New York Carolyn Maloney, D-New York Debbie Wasserman Schultz, D-Florida Nydia Vel-zquez, D-New York Ami Bera, D-California Dina Titus, D-Nevada Bill Pascrell, D-New Jersey Michael E. Capuano, D-Massachusetts Dwight Evans, D-Pennsylvania Yvette Clarke, D-New York Rick Nolan, D-Minnesota David Loebsack, D-Iowa Jos- Serrano, D-New York Nanette Diaz Barrag-n, D-California Brian Higgins, D-New York Sheila Jackson Lee, D-Texas Marcy Kaptur, D-Ohio Jim Himes, D-Connecticut Donald M. Payne, D-New Jersey Gwen Moore, D-Wisconsin Pete Aguilar, D-California Terri Sewell, D-Alabama Luis Correa, D-California Joaquin Castro, D-Texas John Yarmuth , D-Kentucky Frank Pallone, D-New Jersey Anna Eshoo, D-Calfornia Ro Khanna, D-California Judy Chu, D-California Rick Larsen, D-Washington Jamie Raskin, D-Maryland Stephanie Murphy, D-Florida Gerald Connolly, D-Virginia Sandy Levin, D-Michigan Linda S-nchez, D-California Barbara Lee, D-California Sean Patrick Maloney, D-New York Mark DeSaulnier, D-California Joseph Crowley, D-New York Donald Beyer , D-Virginia Marc Veasey, D-Texas Peter Welch, D-Vermont John Sarbanes, D-Maryland David Price, D-North Carolina David Scott, D-Georgia Rosa DeLauro, D-Connecticut Gregory Meeks, D-New York Bobby Rush, D-Illinois Tony C-rdenas, D-California Lloyd Doggett, D-Texas Andr- Carson, D-Indiana Pramila Jayapal, D-Washington Karen Bass, D-California Carol Shea-Porter, D-New Hampshire Beto O'Rourke, D-Texas Tulsi Gabbard, D-Hawaii Adam Smith, D-Washington Seth Moulton, D-Massachusetts Kurt Schrader, D-Oregon Eddie Bernice Johnson, D-Texas Elijah Cummings, D-Maryland Steve Cohen, D-Tennessee Pete Visclosky, D-Indiana Ruben Gallego, D-Arizona Bennie Thompson, D-Mississippi Maxine Waters, D-California Hakeem Jeffries, D-New York Tim Walz, D-Minnesota Brendan Boyle, D-Pennsylvania Ron Kind, D-Wisconsin Tim Ryan, D-Ohio Emanuel Cleaver, D-Missouri Richard Neal, D-Massachusetts Anthony Brown, D-Maryland Jackie Speier, D-California Nancy Pelosi, D-California Josh Gottheimer, D-New Jersey Jimmy Panetta, D-California Thomas Suozzi, D-New York Steny Hoyer, D-Maryland Jimmy Gomez, D-California Filemon Vela, D-Texas Vicente Gonzalez, D-Texas

This list will be updated.