Donald Trump dice que "se están robando nuestro país" por la inmigración ilegal

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este lunes que 'se están robando EE.UU.' debido a la afluencia de inmigrantes ilegales. En esa línea, culpó a los demócratas de las débiles políticas de protección fronteriza existentes.

"Los Agentes de la Patrulla Fronteriza (e ICE) son EXCELENTES, pero las débiles leyes de Dem [los demócratas] no les permiten hacer su trabajo. Actúen ahora, ¡nuestro país está siendo robado!". publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter.

"México tiene el poder absoluto de no permitir que estas grandes 'caravanas' de personas ingresen al país", dijo en otro tuit. "Deben detenerlos en su frontera norte, lo cual pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no les permitan pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas".

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

...Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Los comentarios de Donald Trump fueron seguidos por un llamado a la acción: el Congreso debe "usar la opción nuclear si es necesario" – una maniobra del Senado para reducir el número mínimo de votos necesarios, de 60 a votos a 51 – para que se apruebe la legislación de seguridad fronteriza.

Estos comentarios de Donald Trump llegan un día después de que tuiteó "NO MÁS DACA", indicando que no avanzará en las negociaciones con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el programa de la era Obama que Trump canceló en septiembre, pero que sigue vivo gracias a fallos en tribunales.

En otro tuit, este lunes por la mañana, Trump declaró: "DACA está muerto porque a los demócratas no les importó ni hicieron nada, y ahora todos quieren subirse al carro de DACA".

Donald Trump y su esposa Melania, en una foto del domingo 1 de abril.

"Ya no sirve", continuó. "Debemos construir el Muro y asegurar nuestras fronteras con la legislación fronteriza adecuada. ¡Los demócratas no quieren fronteras, por lo tanto, [quieren] drogas y crimen!", agregó el presidente de Estados Unidos.

Estos tuits llegan luego de que Trump se enteró este fin de semana, a través de un desfile de aliados suyos, muchos en la nómina de Fox News, que su base cree que se está ablandando con respecto a la inmigración.

Fue un punto de partida de un largo receso de vacaciones, durante el cual Trump se rodeó del tipo de fieles aliados que le han resultado difícil de encontrar en Washington, dijeron personas cercanas. Enfrentando varias decisiones difíciles, y sin muchos ayudantes de alto nivel, Trump buscó el consejo de aquellos que él cree que hablan por los votantes que lo eligieron presidente.

Los mensajes son un reflejo de la continua frustración de Donald Trump por el hecho de que aún no se han hecho más progresos en su principal promesa de campaña. Él ha seguido desafiando la firma de un proyecto de ley de gastos generales que incluía solo una pequeña cantidad de fondos para el muro fronterizo. Y ha notado con disgusto la profunda crítica de Ann Coulter, la furibunda columnista de derecha, que lo ha censurado públicamente por no cumplir sus promesas de inmigración.

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este informe.