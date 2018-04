Miles de profesores marchan en Oklahoma y Kentucky por sus derechos laborales

(CNN) — Inspirados por la huelga de los maestros en Virginia Occidental por la que exigieron y obtuvieron un aumento salarial, los profesores de Oklahoma y Kentucky abandonaron este lunes sus puestos de trabajo para realizar concentraciones en los capitolios de sus estados y así presionar a los legisladores.

En concreto, los maestros de Kentucky están denunciando lo que llaman estrategia de "cebo y cambio" a sus pensiones, después de que los legisladores estatales metieran esas reformas en otra ley sobre aguas residuales y aprobaran esa ley la semana pasada.

Y en Oklahoma, los manifestantes se están movilizando para elevar los aumentos de maestros y personal de apoyo, así como para aumentar los fondos para la educación, que se ha desplomado un 28% durante la última década, dijo el presidente del sindicato de maestros del estado.

Sarah Drake, an 8th grade teacher in Marlow, Oklahoma says some school districts in the state have gone to 4-day work weeks because “the schools can’t afford to keep the lights on.” Also, “so teachers can work extra jobs.” #OKWalk4Kids pic.twitter.com/pS1gWnKWVb

— Nick Valencia (@CNNValencia) April 2, 2018

Escuelas cerradas por la marcha de los maestros en Kentucky

En Kentucky cerraron al menos 25 escuelas debido a la manifestación de los profesores en Frankfort, según la revisión de los 173 distritos escolares hecha por CNN.

Los maestros en Frankfort estaban protestando por un proyecto de ley que traería cambios a su plan de pensiones. Al menos 143 distritos escolares están cerrados por las vacaciones de primavera este lunes. En el distrito de las escuelas independientes de Harlan sí es día laborable.

En el recuento hecho por CNN no se incluyeron tres escuelas que no dijeron las razones para su cierre.

En el mismo estado los profesores entraron dentro del edificio del capitolio para protestar, según un video publicado por el Caucus Demócrata de la Cámara de Kentucky.

Teachers have filled the Capitol + + + #kyga18 #kyhousedems #instagood #government

A post shared by KY House Dems (@kyhousedems) on Apr 2, 2018 at 7:35am PDT

El martes todas las escuelas de Oklahoma estarán cerradas

En Oklahoma los manifestantes también llegaron hasta el Capitolio del estado para exigir a los legisladores que escucharan sus peticiones. Estas imágenes tomadas por Meg Wagner de CNN muestran cómo estaban los alrededores del lugar el lunes por la mañana.

Se espera que unos 30.000 profesores se manifiesten. Su intención es entrar al interior del edificio a las 4.00 p.m. ET

This is the scene at the Oklahoma capitol protest pic.twitter.com/niFAoYHPBC

— Meg Wagner (@megwagner) April 2, 2018

Todas las clases y actividades se han cancelado para los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma este martes debido a la huelga de maestros, anunció el distrito escolar el lunes.

El distrito escolar dijo que aún proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes durante las pausas.

Con información de Meg Warner y Veronica Rocha, de CNN.