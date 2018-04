La "caravana" de inmigrantes que atraviesa México preocupa a Trump

(CNN) - Este domingo en la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a una serie de “caravanas” de inmigrantes que se desplazan a través de México hacia la frontera de Estados Unidos e instó al Congreso a que apruebe leyes fronterizas más estrictas.

“A los agentes de la Patrulla Fronteriza no se les permite realizar apropiadamente su trabajo en la frontera debido a las ridículas leyes liberales (Demócratas) como Detener y Liberar. Se vuelve más peligroso. Vienen 'caravanas'. Los republicanos deben usar la Opción Nuclear para aprobar leyes AHORA. NO MÁS ACUERDO SOBRE DACA”, tuiteó Trump este domingo en la mañana.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Trump pareció referirse a una caravana de inmigrantes reunida por el grupo Pueblo Sin Fronteras, que fue discutida en el programa ‘Fox & Friends’ de Fox News, poco antes de que él tuiteara sobre el tema. No se sabe si el presidente vio el segmento específico, pero hizo referencias indirectas a aseveraciones que se hicieron al aire en una entrevista con un representante del sindicato de la Patrulla Fronteriza.

Aunque Trump dijo que no se hiciera un acuerdo sobre el programa DACA, este aún funciona. Las cortes federales han emitido órdenes de restricción que lo mantienen activo a pesar del vencimiento de la fecha límite de seis meses que le dio el gobierno para que el Congreso aprobara el acuerdo sobre DACA.

No está claro a lo que el presidente se estaba refiriendo cuando tuiteó sobre “grandes flujos” de individuos que se aprovechan de DACA, ya que el programa no está aceptando nuevas solicitudes en este momento.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud que hizo CNN para comentar sobre este tema.

La ‘caravana’

Alex Mensing, uno de los colaboradores estadounidenses que trabaja para Pueblo Sin Fronteras, comenzó en la ciudad de Tapachula, que está ubicada en el estado de Chiapas, México, y limita con Guatemala. La caravana de cerca de 1.100 personas está en Oaxaca, México, aproximadamente a unos 700 kilómetros de su punto de inicio. Mensing dice que inmigrantes se entregarían y pedirían asilo.

Pueblo Sin Fronteras dijo que no respondería al tuit de Trump, pero aseguró que la caravana de refugiados “es un movimiento hecho de gente que ha sido forzada a huir de sus países de origen debido a persecución y violencia”.

Mensing dijo que el objetivo primario de la caravana es “huir de América Central” y buscar asilo ya sea en México o en Estados Unidos. Cerca de cuatro o cinco grupos defensores de los derechos de los inmigrantes trabajan con los solicitantes de asilo, informándolos y preparándolos en su viaje para buscar refugio. Este es el quinto año que el grupo ha hecho la caravana.

Dos caravanas se movilizaron en 2017 con mucha menos gente y muchos de sus casos aún no han sido resueltos. De las 200 personas que se movilizaron en la caravana, solo a tres se les ha dado asilo en Estados Unidos hasta el momento, mientras que los casos de otros de ellos aún están ya sea en el sistema judicial o esperando decisiones.

El secretario de Asuntos exteriores de México, Luis Videgaray Caso, respondió a los trinos de Trump.

“México y EU trabajamos juntos en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos. Defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el estado de derecho. Felices Pascuas”.

México y EU trabajamos juntos en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos. Defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el estado de derecho. Felices Pascuas

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) April 1, 2018