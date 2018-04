Los retratos con los que Jim Carrey trolea a Donald Trump

(CNN) - Jim Carrey ha encontrado una musa en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comediante ha estado canalizando su lado artístico durante el último año pintando una serie de retratos políticos en los que hace mofa de Trump, su gobierno y un reparto de legisladores republicanos.

Su última creación es un colorido retrato de un Trump gritando en bata y comiendo dos bolas de helado, que Carrey ofreció en broma a la Smithsonian National Portrait Gallery, la cual acoge los retratos de todos los expresidentes de Estados Unidos.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 29, 2018

(Trump le dijo en mayo a la revista Time que él siempre recibe dos bolas de helado en el postre, mientras que el resto de las personas solo recibe una).

"Querida Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, sé que es pronto pero quisiera presentar este como el retrato oficial de nuestro presidente 45, Donald J. Trump. Se llama 'Tú gritas, yo grito. ¿Alguna vez dejaremos de gritar?'", tuiteó el actor el jueves.

Aquí un vistazo a la obra del actor, que él mismo ha compartido en Twitter:

Su visión de Trump y Rusia

If you liked my last cartoon you may also enjoy...

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018

Trump y las redes sociales

All who enter his crooked carnival with integrity are doomed to leave without it. General Kelly has been trampled by his own compromise. Who dares be the next to ride the carousel of fools?! Muahahaha!!! pic.twitter.com/MQDvFBrYlG

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 11, 2018

Trump en general

Tonight in West Virginia @realDonaldTrump is expected to EAT A BABY on stage to the delight of his zombie base. #walkingdead pic.twitter.com/yM39Y9fHN2

— Jim Carrey (@JimCarrey) August 3, 2017

Marco Rubio

Rubio‘s agenda is clear. Keep taking millions from the NRA and wash the blood of innocent children off his hands. Apparently $3.3 million is the price of this politician’s soul. pic.twitter.com/wom4IrTfsj

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 24, 2018

Carrey criticó a Rubio luego que el senador de la Florida no se comprometiera a rechazar las donaciones de la Asociación Nacional del Rifle durante un evento público organizado en febrero por CNN, después del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida.

Paul Ryan

Tone deaf Paul Ryan brags that his tax bill is going to make low income voters an extra $1.50 a week! That’s almost enough for a box of Band-Aids. Who needs healthcare? WAKE UP REPUBLICAN BASE! You are parked on the tracks, cheering for the train that’s about to run you down. ;-P pic.twitter.com/Xh0dAiSGtC

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 5, 2018

Carrey también ha criticado al presidente de la Cámara de Representantes.

Mitch McConnell

The GOP and WH have become sinister conclaves of souless traitors, liars and thieves – a gangrene we must remove so democracy can live. #killthebill pic.twitter.com/DzXdh68qVB

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2017

También criticó al líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell.

Roy Moore

I don’t know yet if Roy Moore is guilty of pedophilia, but these allegations along w/ his religious extremism and intolerance make him unsuitable for the Senate. ;-| pic.twitter.com/NEeeAwvDUP

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 10, 2017

Roy Moore, excandidato al senado de Alabama, fue acusado por varias mujeres de buscar relaciones sexuales cuando ellas eran adolescentes, molestar a una adolescente de 14 años y atacar sexualmente a una joven de 16 años cuando él tenía 30. Moore, quien perdió la contienda con el demócrata Doug Jones, ha negado repetidamente los señalamientos.

Steve Bannon

I’m Steve Bannon and I endorse Roy Moore for US Senate.He stands accused of molesting a 14yr old girl,but at least he’s not a Democrat! ?8-¥ pic.twitter.com/p2ojKqVS47

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 10, 2017

Bannon, exjefe de Estrategia de Trump, respaldó a Moore, lo que hizo eventualmente el presidente.

Devin Nunes

“White House delivery boy; can I take your order?!” ;-P pic.twitter.com/PmNeHEIu3j

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 3, 2018

El legislador de California y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encabezó en febrero la divulgación de un polémico memorando de inteligencia republicano que acusaba al FBI de abuso de autoridad.

Barack Obama

Dear @BarackObama – Already, I miss your intelligence, integrity, elegance and humor. #RESPECT ;-} pic.twitter.com/XBSM5v3Oqc

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 23, 2017

Carrey dibujó al expresidente Barack Obama de forma más favorable.

"Querido @BarackObama – Extraño ya tu inteligencia, integridad, elegancia y humor. #RESPETO", tuiteó el comediante días después de la toma de posesión de Trump.