El nuevo compañero de lujo de Prince Royce para bailar 'El Clavo'

(CNN Español) — Los retos de bailes ("challenges") que realizan algunos artistas siguen cobrando popularidad. Los artistas usan esta estrategia para invitar a sus seguidores a bailar y hasta les motivan para que puedan crear una coreografía con sus canciones.

Scroll for more content...

Recientemente el cantante estadounidense de origen dominicano Prince Royce sorprendió a un grupo de jóvenes que bailaban en una clase a ritmo de su nuevo sencillo 'El Clavo', logrando la admiración y sobre todo sorpresa de las jóvenes presentes.

MIRA: Las críticas a Britney Spears en redes sociales y la sorpresa de Prince Royce a sus fanáticas

Pero la que ha sido la última sorpresa del cantante fue el jueves, cuando Royce compartió unos pasitos de baile con el ritmo de 'El clavo' con un invitado de lujo, Marc Anthony.

Anthony suele disfrutar de sus paseos en yate con buena música. De hecho no ha pasado una semana desde que se mostró enseñándole salsa al actor, productor y cantante estadounidense Will Smith a bordo del yate.

MIRA: Marc Anthony enseña a Will Smith a bailar salsa

La complicidad que se puede presenciar entre Royce y Anthony deja claro que tienen una buena relación. Casi 3.000 comentarios de los seguidores de Royce en la publicación de su video muestran miles de halagos de los usuarios para ambas celebridades.

How’s YOUR Thursday going?! Como va TU jueves??? #LegendaryMove @marcanthony #ElClavo

A post shared by Prince Royce (@princeroyce) on Mar 29, 2018 at 3:15pm PDT