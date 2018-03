Mueller pidió ayuda a Gates, exfuncionario de campaña de Trump, en el caso de la colusión, según una fuente

(CNN) — El equipo del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, dejó claro el año pasado que quería la ayuda del exfuncionario de la campaña de Trump Rick Gates, no tanto para el caso contra su exsocio comercial Paul Manafort, sino para su misión central: investigar el contacto de la campaña presidencial de Trump con los rusos. Pues bien, nueva información revelada en los archivos de la corte y obtenida por CNN empieza a mostrar cómo lo hizo.

En un documento judicial dado a conocer a principios de esta semana, el público vio las primeras señales sobre cómo el equipo de Mueller planea usar la información de Gates para vincular a Manafort, el exjefe de la campaña de Trump, directamente con una agencia de inteligencia rusa.

El equipo de Mueller afirma que Gates estuvo en contacto con un colega cercano de Manafort que trabajó para una agencia inteligencia rusa, y que Gates sabía de los vínculos con el servicio de espionaje en septiembre y octubre de 2016 cuando trabajaba para la campaña de Trump. Gates tendría que hablar sobre la comunicación con el hombre en caso de que los fiscales quieran, según su acuerdo de culpabilidad.

Eso está en línea con lo que los fiscales le dijeron a Gates hace meses durante negociaciones de alto riesgo, según ha sabido CNN. Le dijeron a Gates que no necesitaban de su cooperación contra Manafort, según una persona allegada a la investigación, y que en cambio querían escuchar lo que él sabía sobre el contacto entre la campaña de Trump y los rusos.

El alcance del conocimiento de Gates sobre cualquier contacto o sobre lo que les dijo a los fiscales no se ha hecho público hasta el momento.

Como parte del acuerdo que hizo Gates para cooperar con el fiscal especial hace un mes, obtuvo una sentencia potencial muy reducida y varios cargos le fueron levantados en dos casos criminales.

La solicitud de Gates también aumenta la creciente presión a su codemandado, Paul Manafort —que hasta el momento se ha convertido en un jugador central en la investigación por parte del gobierno— para cambiar su culpabilidad y potencialmente ayudar a los investigadores. Bajo su acuerdo de culpabilidad Gates aún podría ser llamado a testificar contra Manafort.

La presentación de Mueller en la corte este martes en la noche, en un caso separado de un abogado cuya firma le prestó servicios legales a Gates y Manafort, hizo público el esfuerzo más directo hasta ahora del equipo de Mueller para dibujar una línea entre Manafort y la campaña de Trump con funcionarios rusos. Los fiscales dijeron que los detalles que dio Gates del contacto con funcionarios rusos de inteligencia durante la campaña eran “pertinentes para la investigación”.

El contacto ruso

El supuesto agente de inteligencia ruso, referido como Persona A en el documento de la corte, parece ser Konstantin Kilimnik, un exempleado que trabajó con la firma de Manafort y vivió en Kiev y Moscú, según fuentes familiares con la investigación. En diciembre, los investigadores de Mueller hicieron una referencia similar sin nombrar a Kilimnik diciendo que él está siendo evaluado por “tener vínculos con un servicio de inteligencia ruso”. Esto estaba relacionado con un artículo de opinión de un periódico de Kiev que Kilimnik ayudó a editar junto con Manafort el año pasado, que según los fiscales podría violar el secreto del sumario impuesto por el tribunal a Manafort.

Las acusaciones criminales que enfrentan Gates y Manafort abarcan el trabajo que hicieron años antes de la elección de 2016. Manafort se ha declarado no culpable en dos casos criminales federales derivados de la investigación de Mueller, uno en Washington y el otro en Virginia.

El presidente Donald Trump y sus defensores han criticado fuertemente el hecho de que los cargos presentados hasta el momento por el fiscal especial no estén relacionados directamente con la misión central de Mueller de investigar una posible coordinación ilegal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, que el presidente y otros han llamado colusión.

La acusación relacionada con Kilimnik y los vínculos con la inteligencia rusa, hechos este martes por Mueller, empieza a responder a esas críticas, pero hasta el momento no ha hecho la acusación en el caso de Manafort.

El abogado de Manafort no hizo ningún comentario al respecto. Kilimnik no comentó. El año pasado Kilimnik le dijo a The Washington Post que “no tenía relaciones ni con el servicio de inteligencia ruso ni ningún otro”.

El actual abogado de Gates también se rehusó a hacer algún comentario para esta historia.