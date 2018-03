La presentadora de Fox News Laura Ingraham pide perdón por burlarse de David Hogg

(CNN) — Ante el creciente éxodo de anunciantes, la presentadora de Fox News Laura Ingraham se disculpó el jueves por un tuit ampliamente ridiculizado en el que se burló del sobreviviente de Parkland David Hogg.

"Reflexionando, en el espíritu de Semana Santa, pido perdón por cualquier molestia o daño que mi tuit causó en él o en cualquiera de las valientes víctimas de Parkland", dijo Ingraham en Twitter. "Para que quede constancia, creo que mi programa fue el primero en mostrar a David inmediatamente después de ese horroroso tiroteo e incluso señalé cuan "sereno" estaba dada la tragedia. Como siempre, él es bienvenido a volver al programa en cualquier momento para un debate productivo".

Ingraham, una acérrima comentarista a favor de Trump, fue atacada el miércoles cuando tuiteó una historia del sitio web de derecha Daily Wire sobre el rechazo de Hogg en cuatro universidades diferentes.

"David Hogg fue rechazado en cuatro universidades a las que había solicitado ingreso y se queja sobre ello", dijo. "Repicado por la UCLA con una calificación de 4,1 ... totalmente predecible, dado los niveles de aceptación)".

La reacción fue rápida y generalizada, e Ingraham fue denunciada por ridiculizar a un adolescente y sobreviviente de un tiroteo masivo.

"Laura Ingraham necesita algunas clases de compasión", tuiteó el autor Stephen King.

Hogg, estudiante de 17 años en Marjory Stoneman Douglas que ha emergido como líder del movimiento nacional por un nuevo control de armas tras el tiroteo del mes pasado en su escuela secundaria, instó a sus seguidores en Twitter a contactar con los anunciantes del programa de 'prime time' de Ingraham en Fox.

Al menos tres compañías se prepararon para sacar sus anuncios del programa, "The Ingraham Angle", en respuesta al tuit. Nutrish, marca de alimentos para perros, dijo el jueves por la mañana que estaba "en el proceso de eliminar nuestros anuncios del programa de Laura Ingraham". El sitio de viajes TripAdvisor dijo que "tomó la decisión de dejar de pautar en ese programa". Y el minorista en línea Wayfair dijo: "la decisión de un adulto de criticar personalmente a un estudiante de secundaria que ha perdido a sus compañeros de clase en una tragedia indescriptible no es coherente con nuestros valores".

El jueves por la noche, después de que las compañías anunciaran sus decisiones, Ingraham tuiteó para felicitar a Hogg, diciendo que cualquier "estudiante estaría orgulloso de una calificación de 4,1".

El acto de Ingraham fue visto por muchos como una respuesta al creciente boicot de anunciantes.

Hogg, quien ganó cientos de miles de seguidores en Twitter en el último mes, no le hizo caso al mea culpa de Ingraham.

"Estoy 100% de acuerdo en que una disculpa en un esfuerzo solo por salvar a sus anunciantes no es suficiente", tuiteó. "Solo aceptaré tu disculpa si denuncias la forma en que tu cadena ha tratado a mis amigos y a mí en esta lucha. Es hora de amar a tu prójimo, no de amedrentar a los niños".

Un poco después, Hogg tuiteó con la lista de los anunciantes de Ingraham.

La respuesta inflexible de Hogg tuvo sus propios críticos, particularmente de los defensores de Ingraham a la derecha. El comentarista conservador Erick Erickson, quien hace semanas llamó a Hogg "matón", repitió su crítica al adolescente.

"Hacer que alguien se disculpe contigo y luego negarte a aceptarlo a menos que se cumplan unas condiciones es lo que hacen los agresores", dijo Erickson.