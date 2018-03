Todas las demandas que enfrenta el presidente de EE.UU. Donald Trump

(CNN) — Demandas. Demandas. Demandas por todos lados.

Scroll for more content...

Volvamos a junio de 2016. El presidente Donald Trump –entonces candidato Donald Trump– se jactó de cómo él maneja las demandas. Dijo que las ganaba. Y eso le ayudaba a estar cualificado para ser presidente.

Wow, USA Today did todays cover story on my record in lawsuits. Verdict: 450 wins, 38 losses. Isn't that what you want for your president?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2016

"Wow, USA TODAY publicó en su portada mi récord de demandas. Veredicto: 450 ganadas, 38 perdidas. ¿No es eso lo que queréis para vuestro presidente?", tuiteó el 2 de junio de 2016.

Y el ritmo de las demandas implicando a Donald J. Trump no parece haberse ralentizado mucho desde que tomó las responsabilidades añadidas de ser presidente de Estados Unidos.

MIRA: Abogados no aceptan representar a Trump en investigación sobre trama rusa

Ha sido demandado por asuntos de negocios: la noticia de este miércoles por la noche era que un juzgado federal permitirá que avance una demanda que afirma que hubo posibles regalos ilegales o pagos de gobiernos extranjeros y nacionales al presidente.

Ha sido demandado por acoso: la noticia de la semana pasada fue que un juez estatal de la Corte Suprema de Nueva York permitiría que la demanda por difamación presentada por Summer Zervos, que dice que el presidente la acosó sexualmente, avance.

Él aparece en demandas relacionadas con múltiples supuestas aventuras: parece que todos, en este punto, deberían tener una idea del caso de Stormy Daniels, quien está enzarzada en una batalla legal con el abogado personal del presidente, Michael Cohen. El abogado de Daniels, por cierto, está decidido a deponer a Trump, y está usando la declaración de Bill Clinton de 1998 como precedente. Trump también aparece en la demanda presentada por la modelo de Playboy Karen McDougal contra la empresa matriz de National Enquirer. Ella quiere salir del acuerdo que firmó para vender la historia de su supuesto romance con él.

Donald Trump, el 25 de marzo de 2018. (Crédito: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

MIRA: Tres mujeres contra Trump: una actriz porno, una conejita Playboy y una exconcursante de "The Apprentice"

Quién sabe si la investigación del fiscal especial Robert Mueller finalmente involucrará directamente al presidente, pero la sombra que ha arrojado sobre su mandato en la Casa Blanca hasta ahora ha sido larga y oscura.

Sin embargo, para un hombre tan acostumbrado a los pleitos y tan feliz con su historial de preselección presidencial, es esta historia de Katelyn Polantz de CNN la que realmente llama la atención. En la nota Un problema inaudito: el presidente no puede encontrar un abogado ella escribe sobre la investigación de Mueller y no sobre las otras demandas, pero aún es algo increíble de leer.

El párrafo sobre el dinero:

Reputados abogados de Washington citaron varias razones para rechazar al presidente en las últimas semanas, según múltiples fuentes familizadas con sus decisiones. Entre ellos, Trump parece ser un cliente difícil y ha rechazado algunos consejos de sus abogados. Además es percibido como tan políticamente impopular que podría dañar sus reputaciones en vez de impulsarlas. Los abogados de grandes firmas temen una respuesta negativa de sus clientes corporativos en caso de que representen al presidente. Ellos quieren mantenerse alejados de conflictos de intereses que pudieran complicar sus otras obligaciones.

MIRA: El error de Trump: elegir el campo de golf por encima de los niños de Estados Unidos

El punto: parece que hay demasiadas demandas y no suficientes abogados, lo cual es un problema nuevo para un presidente de EE.UU.. Y con tantos de ellos ampliando en muchos temas diferentes, es un estado de asuntos legales que no va a desaparecer en el corto plazo.