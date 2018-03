La "invasión de privacidad" de Cardi B

(CNN Español) - Cardi B, la rapera que en el 2017 hizo historia al convertirse en la primera cantante solista de ascendencia dominicana que logró el primer puesto de la lista de Hot 100 de la revista Billboard con su popular tema “Bodak Yellow” y que incluso consiguió arrebatar del primer lugar de la lista al exitoso tema "Despacito" de Luis Fonsi, anuncia el lanzamiento de su primera producción discográfica.

"Invasión de privacidad" es el título con el que Cardi B bautizó este primer material discográfico. La portada del disco es una muy al estilo de la rapera, eso sí con una peluca mucho más llamativa que las que suele usar. La imagen que la artista publica en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, ha inspirado algunos memes o fotos de seguidores en referencia a la portada del disco, algo de lo que Cardi B ha tomado con el buen humor que la caracteriza, por eso hasta las publica en su propia página en esa red.

My album cover !!! LADIES AND GENTS ! My album INVASION OF PRIVACY will be out next week April 6!!!!!!!❤️----

La artista, que en su pasado fue bailarina exótica, le confesó a Cosmopolitan del mes de abril 2018, según describe la revista, que “en ocasiones las personas le comentan por qué siempre tiene que mencionar que fue stripper, si ya todos lo saben", y ella les responde: “Porque ustedes no me respetan y a partir de ahora van a tener que empezar a respetar a esta stripper, pues el hecho de que alguien sea un stripper no significa que no tenga cerebro".

April Issue @cosmopolitan

"Invasion of Privacy", el primer disco de Cardi B se estrena el viernes 6 de abril, 2018.