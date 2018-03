Hollywood se divierte con el misterio '¿Quién mordió a Beyoncé?'

(CNN) — Las celebridades están aportando sus opiniones sobre el "bite-gate" ["mordisco-gate"].

Internet está que arde con teorías después de que Tiffany Haddish dijera en una entrevista que una actriz desconocida mordió en la cara a la superestrella y cantante Beyonzé en una fiesta el pasado diciembre.

Algunos famosos han estado dando un toque de humor al supuesto incidente.

El magnate de televisión Ryan Murphy bromeó el martes sobre una potencial nueva serie de "American Crime Story" llamado "¿Quién mordió a Beyoncé?".

"Está ocurriendo", escribió en una foto en Instagram con una diapositiva que decía: "¿Quién debería interpretar a Beyoncé?".

Murphy, por supuesto, es el hombre detrás de la serie de antología de FX "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story" y "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

La estrella de "Buffy The Vampire Slayer", Sarah Michelle Gellar, publicó una imagen de sí misma con colmillos en Instagram la noche del martes, bromeando sobre que ella era la culpable.

"Todos están en lo cierto, lo admito", escribió Gellar. "Fui yo #LaMordedora".

La estrella de "Girls", Lena Dunham, a quien las redes sociales habían colocado en la parte superior de una lista de posibles mordedoras, publicó una negativa.

"Como la santa patrona de 'Ella haría eso ...' no lo hice", tuiteó Dunham el martes.

La copresentadora de "Lip Sync Battle" Chrissy Teigen dice saber quién lo hizo.

Tuiteó: "NUNCA LO VOY A CONTAR. ¡Estoy asustada, he dicho demasiado, EL CONOCIMIENTO ES UNA MALDICIÓN!"

Teigen, quien espera su segundo hijo, apareció el martes en el programa "Today" en su papel como la nueva consultora creativa de Pampers.

Naturalmente, los anfitriones no podían esperar para hundir sus dientes en el misterio de "Bite-gate". Teigen lo comparó con "un millennial 'que disparó a JR.'"

"El problema es que yo quiero a todos los involucrados", dijo Teigen, agregando que va a guardar silencio.