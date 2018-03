Escándalo de Cambridge Analytica alcanza a Colombia: ¿por qué bloquearon la ‘app’ Pig.gi?

(CNN Español) – La explosión del escándalo por la filtración de datos de Facebook a Cambridge Analytica ya se sintió en Colombia. Este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del país ordenó el bloqueo temporal de la aplicación Pig.gi, porque podría estar relacionada con Cambridge Analytica—una firma de estrategia digital para campañas políticas— y con un posible tratamiento ilegal de información personal.

Según el comunicado de la entidad, Pig.gi —una app para ganar beneficios como tiempo aire a partir de la visualización de anuncios publicitarios— es administrada por la sociedad Farrow Colombia S.A.S, que sería el puente de conexión con Cambridge Analytica, de acuerdo a lo que revela la información hasta ahora recaudada. La aplicación, continúa la SIC, puede descargarse a través de la tienda Google Play en México y Colombia, lugares en los que cuenta con más de un millón de usuarios.

En esa línea, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió bloquear a Pig.gi “teniendo en cuenta el potencial riesgo frente a un indebido y masivo tratamiento ilegal de los datos personales de miles de colombianos recogidos mediante la descarga de la aplicación”. Las medidas temporales incluyen tres restricciones:

Para el acceso vía web a “todas las URL y direcciones IP (direcciones web) y/o portales de descarga que permitan el acceso a la aplicación Pig.gi.”

Para la descarga de la aplicación a través de Google Play. (Aquí la SIC aclara que Pig.gi solo está disponible para dispositivos Android, por lo que se deja por fuera a la plataforma iOS).

Para el acceso a la aplicación a través de perfiles en redes sociales como “Facebook, Twitter e Instagram o los perfiles que se creen”.

Pig.gi contestó la solicitud para comentar de CNN en Español remitiendo a un comunicado de la aplicación publicado en su página de Facebook, en el que aclara que "jamás dará a marcas o socios acceso a sus datos privados. Permitimos a las marcas hacer encuestas y sondeos sobre productos, actitudes y hábitos de consumo siempre de forma anonimizada". Pig.gi añadió que no ha sido formalmente notificada acerca del bloqueo por las autoridades correspondientes.

Además, sostiene que la decisión de la superintendencia "se debe a información incorrecta que se ha difundido y a la malinterpretación de nuestra relación con Cambridge Analytica, la cual hemos aclarado públicamente en Bloomberg". En una entrevista con dicho medio, el cofundador y presidente ejecutivo de Pig.gi, Joel Phillips, señaló que la aplicación tomó medidas para suspender formalmente cualquier relación comercial con Cambridge Analytica, a raíz del escándalo.

Bloomberg reportó que la aplicación sí compartió resultados de dos encuestas electorales con dicha empresa, pero que aclaró que también lo hace con otros socios. Phillips añadió para el medio que los datos personales de los usuarios de Pig.gi nunca llegaron a Cambridge Analytica.

CNN en Español intentó comunicarse por teléfono con Farrow Colombia a través de los números que aparecen en directorios en línea, pero no ha sido posible. Farrow Colombia no tiene página web con información de contacto. También se contactó con la SIC, pero la entidad señaló que no podía proporcionar información diferente a la del comunicado porque hace parte de la reserva de la investigación que está en curso.

¿Qué es y cómo funciona Pig.gi?

Según su sitio web, Pig.gi es un servicio que despliega diversos contenidos –principalmente publicidad– en la pantalla de bloqueo de los teléfonos móviles de sus usuarios, quienes por verlos obtienen beneficios. Específicamente, quienes descarguen publicidad podrán ver “anuncios publicitarios propios o de terceros relacionados con todo tipo de productos, servicios, ofertas y demás contenidos publicitarios permitidos por la Ley y que pudieran resultarles de interés”.

A cambio, las personas reciben una retribución, llamada Pig.gi Monedas, que pueden canjear por diversos “productos o servicios tales como tiempo aire de las compañías de telefonía móvil que se indiquen en la Aplicación o en el Sitio, cupones de descuento o cualquier otra promoción que disponga Farrow de tiempo en tiempo”. Estas Pig.gi Monedas cuentan con una vigencia de vencimiento y si la empresa dejara de prestar los servicios, estas no podrán utilizarse y se eliminarán de la cuenta del usuario “sin que medie aviso alguno y sin responsabilidad para Farrow”.

Además, en un párrafo de sus términos y condiciones Pig.gi establece que el usuario acepta que “Farrow podrá obtener remuneración por parte de terceros que deseen proveer los Contenidos y que cualquier beneficio otorgado al Usuario por los Servicios no tendrá (pero podrá) que guardar proporcionalidad con los beneficios que Farrow obtenga de dichos terceros”. En palabras simples, que las ganancias de la empresa no tendrán que ser similares a lo que el usuario obtenga.

¿Qué información recopiló Pig.gi?

En su aviso de privacidad, la aplicación hace una lista de los datos que podrán ser recopilados y tratados: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono móvil, compañía telefónica, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, dispositivo móvil (tipo, marca, serie) y –muy importante– hábitos de navegación en internet y de uso del dispositivo móvil. Pero, en el siguiente párrafo hay más: también podrá acceder a la dirección IP. “Su dirección de IP también es utilizada para ayudar a identificar al Titular (es decir, el usuario) dentro de una sesión particular y para recolectar información demográfica y estadística general”, sostiene el aviso.

Además, la información no solo se recopila en el registro. El aviso de publicad explica que podría recabarse de manera persona, por correo electrónico, por “distintas áreas” de la aplicación o del sitio web. Y lo hará constantemente sin advertirle al usuario: “la Aplicación recabará información del Titular de manera constante sin que medie aviso adicional”.

Entonces, ¿qué hacen con toda esa información? En la parte del registro, el usuario autoriza a la empresa a proporcionar la información consignada con las autoridades que lo requieran, los proveedores de los contenidos y a los asociados estratégicos, comerciales o técnicos de Farrow. También “permite expresamente a Farrow recopilar información para la realización de seguimiento de tráfico, con intención de identificar grupos y perfiles de usuarios, así como para fines de orientación publicitaria”.

Eso en cuanto a registro, porque el aviso de privacidad advierte varias actividades, que aparecen a continuación. Pero para destacar están los estudios internos sobre datos demográficos, intereses y comportamiento de los usuarios. Esto es lo que, según Pig.gi, realiza con los datos personales de sus usuarios:

Prestar los servicios de publicidad e intermediación comercial por medio de la Aplicación y del Sitio.

Realizar promociones y encuestas así como el envío y transmisión a terceros de información y publicidad relativa a dichos servicios.

Informar al Titular que lo solicite, sobre la disponibilidad de contenidos o servicios acorde con sus necesidades, preferencias o gustos.

Contactar al Titular para informarle sobre ofertas, promociones, requisitos y disponibilidad de contenidos y servicios.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular o con terceros, derivadas de los servicios prestados por Farrow en favor del Titular.

Informar sobre cambios en nuestros servicios.

Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de los usuarios, con la finalidad de proporcionarles productos, servicios, contenidos y publicidad acordes a sus necesidades.

Verificar y confirmar la identidad o cualquier dato del Titular.

Realizar y dar seguimiento a consultas, investigaciones y/o revisiones de las actividades, operaciones, quejas y/o reclamaciones del Titular relacionados con los servicios contratados con Farrow.

Dar cumplimiento a cualquier disposición legal aplicable.

Ahora, el aviso de privacidad también contempla que el usuario pueda cancelar en cualquier momento los datos personales recabados y revocar el consentimiento. Aunque, aclara, “no en todos los casos podremos atender su solicitud o detener el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales por un plazo adicional”.

El escándalo de Cambridge Analytica

El estallido por una masiva filtración de datos de Facebook está por cumplir dos semanas latiendo en las noticias mundiales. El escándalo salió a la luz cuando el diario The New York Times y los medios de Gran Bretaña reportaron que Cambridge Analytica –una compañía vinculada a la campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump– trató de influir en los votantes de Estados Unidos usando información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.

Facebook señaló que le dio permiso a Aleksandr Kogan, profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, para recopilar información de los usuarios que descargaron su aplicación “thisisyourdigitallife”.

Dicha ‘app’ ofrecía un prueba de personalidad. Sin embargo, los usuarios de Facebook que la descargaron también autorizaron al profesor para recopilar información sobre su ubicación, amigos y contenido al que le dieron ‘me gusta’. Situación que fue permitida bajo las reglas que en ese momento tenía la red social.

Pero, el New York Times informó que Kogan le entregó esos datos a Cambridge Analytica, infringiendo así las normas de Facebook.

Cambridge Analytica trabajaba en desarrollar técnicas que pudieran utilizarse para influir a los electores.

Facebook sostuvo que en 2015 le pidió a la empresa borrar la información. Sin embargo, añadió la red social, hace varios días se enteró por “reportes” de que no todo había sido eliminado.

Cambridge Analytica indicó que la serie de datos revelados por el The New York Times no hicieron “parte de los servicios prestados a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016”.