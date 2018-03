El veterano de EE.UU. que deportaron pensó que acababa de entrar por la puerta de una oficina. En realidad entraba a México

(CNN) — Un veterano de guerra de Estados Unidos que sirvió dos veces en Afganistán dice que no se dio cuenta de que estaba siendo deportado a México hasta que era muy tarde para volver atrás.

Hablando desde Tijuana, México, el lunes, Miguel Pérez contó a los periodistas que se siente bien físicamente, pero que está "muy confundido".

Pérez fue escoltado por la frontera entre Estados Unidos y México desde Texas y entregado a las autoridades mexicanas el viernes, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Pérez dice que un camión le llevó a un aeropuerto en Indiana. Él después voló hasta Brownsville, Texas, señaló el ICE.

Cuando se bajó del avión, Pérez dijo que llegó a "un lugar que parecía una oficina".

"No sabía que ya era el puente para entrar al otro lado", dijo, añadiendo que anduvo a través de una puerta que rápidamente se cerró detrás de él. "Cuando fui atrás me dijeron que todo había acabado". "Pese a que soy libre, no hay mucha alegría en ser libre", dijo Pérez, de 39 años.

Pérez había estado bajo custodia del servicio de inmigración desde 2016.

La deportación sigue a una decisión anterior de las autoridades de Estados Unidos para denegar la ciudadanía a Miguel Pérez por una condena por drogas, pese a sus servicio militar y el trastorno por estrés postraumático que este le causó.

"Haremos responsable a ICE si algo le sucede a Miguel Pérez Jr.", dijo Emma Lozano, reverenda de la Iglesia Metodista Unida Lincoln en Chicago, donde vivía Perez. Es una iglesia santuario, un lugar que promete albergue y apoyo para inmigrantes indocumentados.

Pérez Jr., junto con su familia y simpatizantes, incluyendo al senador de Illinois Tammy Duckworth, sostienen que su servicio al país durante tiempos de guerra le ha dado el derecho de permanecer en Estados Unidos y recibir tratamiento por trastorno de estrés postraumático y abuso de drogas.

"Es vergonzoso que le demos la espalda a aquellos que tienen el valor de ponerse el uniforme", dijo Duckworth luego de que la solicitud de ciudadanía de Pérez Jr. fuera rechazada. "Podemos hacer algo mejor que esto".

Pérez Jr. nació en México y llegó a Estados Unidos a los 8 años cuando su padre, Miguel Pérez, un jugador de fútbol semiprofesional, se mudó junto con familia a Chicago debido a una oferta de trabajo, contó Pérez Jr. a CNN. Él tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. Sus padres y una hermana ya son ciudadanos estadounidenses por naturalización, mientras que otra hermana es ciudadana estadounidense por nacimiento.

Miguel Pérez Jr, veterano de guerra deportado a México

Miguel Pérez, un caso complicado

Es un caso complicado. Pérez ha dicho que lo que vio y experimentó en Afganistán le quitó la vida, lo que le llevó a beber en exceso, a una adicción a las drogas y finalmente a su condena por delito grave.

"Después de la segunda misión, hubo más alcohol y también fue cuando probé algunas drogas", dijo Pérez el mes pasado. "Pero la adicción realmente comenzó después de que volví a Chicago, cuando volví a casa, porque no me sentía muy sociable".

En 2010, fue condenado en el condado de Cook, Illinois, por cargos relacionados con la entrega de casi un kilo de cocaína a un oficial encubierto. Fue sentenciado a 15 años y su tarjeta verde o tarjeta de residencia fue revocada. Había cumplido la mitad de su condena cuando ICE comenzó el proceso de deportación.

Pérez dijo que estaba sorprendido de estar en detención de ICE y erróneamente creyó que alistarse en el ejército automáticamente le daría la ciudadanía estadounidense, según su abogado, Chris Bergin. Su solicitud retroactiva de ciudadanía fue denegada a principios de este mes. Si bien hay disposiciones para agilizar el proceso de naturalización de las tropas, un requisito principal es que el solicitante demuestre "buen carácter moral", y la condena por drogas fue suficiente para influir en la decisión en contra de su solicitud, dijo Bergin.

Pérez se alistó en el ejército en 2001, solo meses antes del 11 de septiembre. Sirvió en Afganistán desde octubre de 2002 hasta abril de 2003 y nuevamente desde mayo hasta octubre de 2003, según su abogado. Él dejó el Ejército en 2004 con un despido general después de que lo sorprendieron fumando marihuana en la base.

Pérez inició una huelga de hambre a principios de este año, diciendo que temía que la deportación significara la muerte. Además de no recibir el tratamiento que necesitaba, le dijo a CNN que teme que los cárteles de la droga mexicanos intentarán reclutarlo por su experiencia en combate y lo asesinarán si no coopera.

"Si me están sentenciando a una muerte segura, y yo voy a morir, ¿por qué morir en un lugar en el que no he considerado mi hogar en mucho tiempo?", preguntó.

Marilia Brocchetto, Amir Vera, Maria Santana, Ralph Ellis y Marlena Baldacci, de CNN, contribuyeron a este reporte.