Todo listo para el regreso de Wisin y Yandel

(CNN Español) - Faltan pocos días para el anticipado regreso de Wisin y Yandel a los escenarios como dúo artístico, luego de que hace cuatro años el también conocido como "Dúo de la Historia" tomara la decisión de enfocarse en sus carreras como cantantes solistas tras quince años de éxitos musicales juntos.

Será el anfiteatro de Altos de Chavón ubicado en La Romana, República Dominicana, el escenario donde los artistas puertorriqueños marcarán el punto de partida de su gira de conciertos llamada “ Como antes”.

Wisin ha llegado antes al país caribeño para disfrutar de unos días de vacaciones en familia. Desde el lujoso complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, Wisin ha publicado fotos con Dylan, su hijo, a quien describe como su mejor amigo.

Gracias #republicadominicana---- por tanto amor #gentebuena #DYLAN GUARAPO @casadecampodr

El pequeño Dylan ha disfrutado del “guarapo” —jugo de la caña de azúcar— de una manera muy peculiar, como mostró su padre en un video que publicó en esa red social y en la que agradeció a República Dominicana por tanto amor.

Con mi mejor amigo --

Por su parte, Yandel ha publicado fotos desde el estudio de grabación y además aprovecha sus redes para promover su nuevo video “Cuidao”. Ambos artistas siguen cumpliendo con los compromisos de sus carreras en solitario.

Seguimos activo! @gabymusic -- #Yandel #Update

República Dominicana no será el único destino que disfrute de W y Y en tarima este sábado 31 de marzo con el debut de su gira: los artistas ya anunciaron nueva fecha de su gira de conciertos “Como antes tour” y para el viernes 8 de junio han confirmado concierto en el emblemático Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Los extraterrestres musicales preparando el ataque ------ @yandel @wisinyyandel

