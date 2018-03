¿Quién mordió a Beyoncé? Esto es lo que necesitas saber de la pregunta viral

(CNN) – El mundo necesita respuestas, Tiffany Haddish.

La estrella de Girls Trip abrió toda una caja de Pandora de intriga pop cuando aseguró, durante una entrevista con la revista GQ, que una actriz anónima supuestamente mordió a Beyoncé en la cara.

¡Y hay tantas preguntas! En primer lugar: ¿cómo se permite que alguien esté tan cerca de Queen Bey como para morderla?… ¿en su rostro?

Todo el asunto tiene a internet en llamas y no queremos que te quedes fuera de la conversación. Esto es lo que necesitas saber sobre el misterio conocido como “Bite-gate” (que traduciría “Mordida-gate”).

Lo que según Haddish ocurrió

Haddish le dijo a GQ que conoció a Beyoncé en el diciembre pasado durante una fiesta en Los Ángeles, a la que también asistió el famoso rapero y esposo de la cantante, Jay-Z.

Y agregó que allí se encontraba una actriz que estaba “haciendo todo lo posible por impresionar”.

Haddish dice que vio que Beyoncé agarró a su esposo y entonces se desató la tormenta.

“Ellos fueron hacia el fondo del salón. Yo me quedé como ‘¿qué acaba de pasar?’”, relató. “Y una amiga de Beyoncé se acercó y dijo: ‘¿Puedes crees que esta pe*** acaba de morder a Beyoncé?'”, reveló.

Haddish, quien se negó a dar el nombre de la actriz, sostuvo que respaldaba completamente a la cantante.

“Voy a patear el trasero de alguien en tu fiesta”, recordó Haddish que le dijo a Beyoncé. “Solo quería que supieras eso”. Entonces, según la actriz, Beyoncé le respondió que no lo hiciera y que, en vez de eso, se “divirtiera”.

Después, Haddish dijo que Queen Bey le confirmó que sí la habían mordido y en ese momento Haddish volvió a ofrecerse para pelear por ella.

“[Beyoncé] estaba como ‘Tiffany, no. No hagas eso. Esa pe*** está drogada. Ni siquiera está borracha. La pe*** está drogada. Ella no es así todo el tiempo. Solo relájate’”, indicó Haddish.

¿Por qué la gente lo cree?

Parte de la “evidencia” que han citado en redes sociales es una selfie de Haddish con Beyoncé, en la que no se ve la mitad de la cara de la cantante. ¿Quizás para ocultar la marca del mordisco?

@beyonce was telling me that my wig was slipping.... -- But for real she told me to have fun and I DID! #SHEREADY #thelastblackunicorn #beyonce

A post shared by Tiffany Haddish (@tiffanyhaddish) on Dec 22, 2017 at 10:26am PST

"@beyonce me decía que me estaba enloqueciendo… Pero de verdad me dijo que me divirtiera y ESO HICE. #SHEREADY #thelastblackunicorn #beyonce"

Los principales “sospechosos”

Esta es la parte en la que todo el mundo se convirtió en un detective aficionado.

Este lunes, los fanáticos intentaron descubrir quién, cuándo y dónde.

El medio Vulture publicó una historia que recordaba el reporte de The Cut publicado en febrero pasado sobre un episodio de la misma fiesta, también revelado por Haddish. En ese momento, ella dijo que una actriz –a la que no identificó– había invadido el espacio personal de Jay-Z, tanto que molestó a su esposa.

La lista de invitados a la fiesta incluía a Rihanna y a las actrices Sara Foster y Sanaa Lathan.

Inmediatamente, internet empezó a funcionar a toda máquina y decidió que la actriz desconocida tenía que ser o Foster o Lathan. (Porque Rihanna es… Rihanna).

Foster, quien participó en la serie “90201”, se divirtió con el rumor y publicó en su cuenta de Instagram un correo electrónico en el que le pedían comentar sobre la historia. “Es halagador que alguien piense que podría llegar a acercarme tanto a Beyoncé”, escribió sobre la imagen.

Flattering that anyone thinks I could get this close to Beyoncé.

A post shared by Sara Foster (@sarafoster) on Mar 26, 2018 at 11:47am PDT

Eso dejó como única sospechosa a la estrella del programa “Shots Fired”, quien este lunes dijo en Twitter: “Todos ustedes son graciosos. Bajo ninguna circunstancia mordí a Beyoncé y si lo hubiera hecho habría sido un mordisco de amor”.

Y'all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would've been a love bite --

— Sanaa Lathan (@justsanaa) March 26, 2018

Alguien que al parecer fue descartada fue Taraji P. Henson, de la serie “Empire”, aunque no es claro si en realidad ella estuvo en la fiesta.

Después de que una persona tuiteara acusando a Henson de ser culpable con la etiqueta #WhoBitBeyonce, Haddish tuiteó: “No, no fue ella”.

No it wasn't

— Tiffany Haddish (@TiffanyHaddish) March 26, 2018

“Media Takeout está diciendo que fue Taraji. #QuiénMordióABeyoncé

No, no fue ella”

Los que queremos que hablen

La modelo y copresentadora del programa “Lip Sync Battle”, Chrissy Teigen, sostiene que ella podría saber de quién se trata.

“No puedo dejar este planeta sin saber quién mordió a Beyoncé en la cara”, publicó Teigen en su cuenta de Twitter este lunes.

Después siguió con otros tuits diciendo: “Solo puedo pensar en una única persona que haría esto. Pero no puedo decirlo. Pero ella… es lo peor”. Luego escribió una “actualización”: “NO se trata de la persona que creo es lo peor. HE TERMINADO”.

Update it is NOT the person I think is the worst. IM DONE

— christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2018

“Solo puedo pensar en una única persona que haría esto. Pero no puedo decirlo. Pero ella… es lo peor

Actualización NO se trata de la persona que creo es lo peor. HE TERMINADO”.

Este martes, Teigen publicó un video en Twitter en el que bromeaba que estaba llegando a “Today” para hablar sobre quién mordió a Beyoncé.

breaking pic.twitter.com/mWZRDLpSgt

— christine teigen (@chrissyteigen) March 27, 2018

¡Necesitamos respuesta, Teigen!

Lo que Bey y Jay están diciendo

Absolutamente nada.

Ten en cuenta que esta pareja es tan privada con sus asunto que durante años ni siquiera confirmaron que estaban juntos.

La publicista de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, le dijo a GQ: “No puedo comentar nada de esto porque no tengo conocimiento”.

Lo que sí sabemos es que la pareja se está preparando para su segunda gira mundial de conciertos juntos: "OTR II", que comienza el próximo 6 de junio en Gran Bretaña.

Las críticas

A algunos fanáticos no les gustó que Haddish revelara la historia.

La estrella de la serie “The Last OG” respondió a las críticas este martes en una publicación de Instagram.

“A todos ustedes se les olvidó que también estoy en la colmena [a los fans de Beyoncé se les conoce como la colmena de Bey o ‘The Bey Hive’ en inglés] y simplemente sepan que siempre les diré mi verdad”, escribió. “Eso no va a parar”.

Ok @gq #SHEREADY #thelastblackunicorn .......side not -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y'all forgot I am in the hive too and just know this I will always speak my truth. That's not going to stop. The Queen -- kept me from doing something half of you Bees would have done no matter what. To me she is a Shero and a Great person I have learned so much from her in just a short amount of time. So no matter what she has a Unicorn-- that has her back.

A post shared by Tiffany Haddish (@tiffanyhaddish) on Mar 27, 2018 at 12:57am PDT

Haddish agregó que la cantante “evitó que hiciera algo que la mitad de ustedes habría hecho sin importar nada”. Y completó: “Para mí es una heroína y una gran persona. He aprendido mucho de ella en tan poco tiempo. Así que no importa lo que pase, ella tiene un unicornio respaldándola”.