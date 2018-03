Descubren el interstitium, el nuevo "órgano" que los científicos no habían visto

(CNN Español) - Prepárate para recordar tus lecciones de anatomía de la escuela, y para añadir un órgano a la lista. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y el centro de salud NYU Langone realizaron un estudio publicado este 27 de marzo que revela que unas capas del cuerpo que se creían que eran tejido conectivo es en realidad un órgano y uno de los más grandes del cuerpo.

"Un nuevo estudio coliderado por un patólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y publicado en Scientific Reports identificó una característica previamente desconocida de la anatomía humana con implicaciones para la función de todos los órganos, la mayoría de los tejidos y los mecanismos de la mayoría de las principales enfermedades", tuiteó NYU Langone.

El interstitium se encuentra "bajo la superficie de la piel, dentro del tracto digestivo, los pulmones y los sistemas urinarios, alrededor de las venas y las arterias y la fascia entre los músculos", dice NYU Langone en su comunicado de prensa.

Es una red de tejido interconectado y con compartimientos llenos de fluidos que "actúan para absorber el impacto y previenen que los tejidos se rompan mientras los músculos, órganos y vasos bombean, se aprietan y pulsan como parte de sus funciones diarias", afirma el estudio.

El hallazgo de este nuevo órgano puede explicar el desarrollo del cáncer, pues según explica NYU Langone, esta capa funciona como una "autopista de fluidos, lo que explicaría por qué el cáncer que lo invade tiene mayores probabilidades de diseminarse".

Podría ser uno de los órganos más grandes del cuerpo

El intersititium contiene aproximadamente el 36% del fluido en el cuerpo y este estudio lo define como "uno de los órganos más grandes del cuerpo".

¿Por qué no lo habían visto antes?

El órgano siempre estuvo allí, pero debido a la forma de examinar el tejido –cortándolo en delgadas trozos para ser examinado bajo el microscopio– eliminaba los fluidos, haciendo que las estructuras del intersititum colapsen, y sean imperceptibles.

Para este estudio los investigadores recolectaron muestras de tejido de pacientes de cáncer que estaban sometiéndose a cirugía. Una imagen del tejido vivo les permitió ver este espacio celular antes ignorado, que según los autores podría ser responsable de "crear y mantener juntos los manojos de colágeno que soportan el cuerpo".

El doctor Neil D Theise, profesor del Departamento de Patología de NYU Langone, citado en el comunicado de la organización, dice que el intersititium podría contribuir en los procesos de cicatrización en las enfermedades inflamatorias y podrían generar corrientes eléctricas "pues se mueven con los órganos y músculos a su alrededor y podrían jugar un papel en las técnicas como la acupuntura".

No todos coinciden en que es un órgano

Se necesita más investigación para comprender mejor la verdadera función del interstitium, cómo afecta a otras partes del cuerpo y si podría haber desacuerdos sobre su estatus de órgano.

Después de todo, "pensaría en esto como un nuevo componente que es común entre una variedad de órganos, en lugar de un nuevo órgano en sí mismo", dijo el Dr. Michael Nathanson, profesor de medicina y biología celular y jefe de la sección de enfermedades digestivas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, que no participó en el estudio.

"Sería análogo a descubrir vasos sanguíneos por primera vez, en el sentido de que están en todos los órganos, pero no son un órgano", dijo Nathanson.

"En mi opinión, esto tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del cuerpo humano porque esta 'región pre-linfática', como los autores se refieren a ella, puede sufrir cambios en ciertos estados de enfermedades, como ciertos tipos de cáncer", dijo. "Entonces, esto nos pone en una posición para determinar si esto es un efecto o quizás parte de la causa de tales enfermedades".

Con información de Jaqueline Howard de CNN