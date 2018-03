Apple anuncia un iPad económico para estudiantes

(CNN Money) — Apple está luchando por volver a las aulas.

La compañía reveló este martes en Chicago lo que cree que es el futuro de la educación. El presidente ejecutivo, Tim Cook, y su equipo ejecutivo subieron al escenario en la escuela secundaria Lane Tech para discutir sobre "nuevas ideas creativas para alumnos y estudiantes".

Apple mostró un nuevo iPad "económico" especialmente destinado a estudiantes. El dispositivo, de 9,7 pulgadas –el mismo tamaño que el iPad tradicional– costará 299 dólares para escuelas y 329 dólares para consumidores. La capacidad para los estudiantes se expandirá de 50 a 200 GB para guardar proyectos más grandes. Las precompras empiezan este martes.

El nuevo iPad funciona con el Lápiz de Apple para los proyectos de arte –similar a lo que viene con la tableta iPad Pro de gama alta–. Para uso escolar, el Lápiz de Apple de 99 dólares será 10 dólares más barato.

El dispositivo, disponible en color plata, gris espacial y un nuevo acabado dorado, presenta el nuevo chip A10 Fusion de Apple con un procesador 40% más rápido para el rendimiento de gráficos. Al igual que sus otros modelos, viene con cámaras frontal y trasera, grabación de video HD y soporte para llamadas FaceTime.

Apple también probó las características del software, como las anotaciones inteligentes para ayudar a los maestros a marcar los artículos, y el soporte de realidad aumentada que "permitirá nuevas formas de aprender".

"En lugar de diseccionar ranas... los estudiantes pueden diseccionar ranas con el Lápiz de Apple", dijo el ejecutivo Greg "Joz" Joswiak a los asistentes.

Apple también reveló una serie de aplicaciones para el aula, como Schoolwork, y una herramienta de progreso llamada Apple Teacher, que les permite a los usuarios ver en qué están trabajando otros maestros en el aula. Mientras tanto, su nueva plataforma ClassKit les permite a los desarrolladores crear acertijos, pruebas y planes de lecciones para los estudiantes.

La compañía dijo que los datos de todos los estudiantes y profesores se mantendrán privados.

"La privacidad es integral para todo lo que hacemos en Apple, no solo para profesores y estudiantes, sino para todo el mundo. Es algo sobre lo que estamos muy felices", dijo otro ejecutivo.

Pero el negocio de Apple en educación ha tenido sus idas y venidas. iPads y ordenadores Mac fueron alguna vez los dispositivos principales utilizados en las escuelas estadounidenses. Pero en los últimos años, el dominio de Apple ha disminuido. Ahora, las laptops Chromebook económicas de Google ocupan casi el 60% de todos los dispositivos en el aula, según la firma de investigación Futuresource. Los dispositivos de Apple representan solo el 17% de la cuota de mercado de la educación.

Quizás ha aprendido de sus errores. En 2015, un distrito escolar de Los Ángeles planeó darle a cada estudiante de la ciudad un iPad con los currículos precargados. Wired informó de que el programa, que se esperaba se convirtiera en un acuerdo de mil millones de dólares, se vino abajo.

En 2017, el CEO de Apple, Tim Cook, visitó una escuela en Londres para ver cómo los estudiantes usan iPads y software relacionado en el aula. (Crédito: Yui Mok/PA Wire)

Después de unos años volátiles, Apple dijo en 2017 que las ventas de iPad para el aula aumentaron un 32% luego de bajar el precio de su iPad de entrada a 329 dólares. Apple también hizo pequeños retoques para que los alumnos compartan más fácilmente en clase, como eliminar su requisito de ID de Apple.

Para adelantarse a las noticias de Apple, Google anunció el lunes su primera tableta con Chrome 10: la Tab 10 de Acer. Con un precio de 329 dólares –el mismo que el iPad más barato– Google y Acer esperan traer flexibilidad y versatilidad al sistema operativo Chrome en un aparato aún más portable.

Esta es la primera conferencia enfocada en educación de Apple en seis años, y la segunda de su historia, después de una en Nueva York en 2012. A diferencia de la mayoría de sus conferencias, ésta no fue retransmitida en directo.