La cantante Christina Aguilera luce increíble, y casi irreconocible, en foto sin maquillaje

(CNN) - Christina Aguilera se ve increíble, y casi irreconocible, en la nueva portada de la revista Paper.

La cantante típicamente glamorosa se liberó de maquillaje para la edición de la revista "Transformation 2018". Aguilera le dijo a Paper que está en un momento de su carrera en el que quiere "liberarse de todo".

"Siempre he sido alguien que, obviamente, ama experimentar, ama el teatro, le encanta crear una historia e interpretar a un personaje en un video o en un escenario", dijo.

"Soy un artista, intérprete, eso es lo que soy por naturaleza. Pero estoy en un lugar, incluso musicalmente, donde es una sensación liberadora ser capaz de despojarlo todo y apreciar quién eres y tu belleza cruda".

Pero no abandonará las pestañas postizas y los labios de colores brillantes por completo.

"Quiero decir, soy una chica a la que le gusta un rostro a punto", agregó. "No lo malinterpretemos".

¿El mejor consejo de belleza de Aguilera?

"Sé valiente al romper nuevos límites y no tengas miedo de ir contra la corriente", dijo. "Siempre habrá esos trolls o personas que tienen su propia definición e ideales de belleza".