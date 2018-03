Trump alcanza su nivel más alto de aprobación en 11 meses, según encuesta de CNN

(CNN) – La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repuntó a su nivel más alto desde que se cumplieron los primeros 100 días de su mandato, según reveló una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, a pesar de que los índices en la manera cómo conduce asuntos importantes permanecen negativos en su gran mayoría.

En general, el 42% de los encuestados aprueba la forma en que Trump está manejando la presidencia, mientras el 54% desaprueba. Los niveles de aceptación subieron 7 puntos desde febrero pasado, incluyendo seis puntos entre los republicanos (que pasaron de un 80% de a un 86% ahora) y de los independientes (de un 35% a un 41%). Sin embargo, la aprobación de Trump sigue por debajo de la de todos sus predecesores de la era moderna para este momento de su primer gobierno, aunque lo separan tan solo 4 puntos de Ronald Reagan y Barack Obama en el mismo periodo.

Los niveles de aprobación de Trump han oscilado en las últimas cuatro encuestas de CNN: desde un 35% en diciembre pasado, subiendo hasta un 40% en enero, después bajando a un 35% en febrero y repuntando ahora con un 42%. Aún así, considerando la intensidad de la aceptación, tanto el porcentaje que aprueba fuertemente el desempeño del presidente (28% en la nueva encuesta) como el que lo desaprueba enérgicamente (46%) se han mantenido relativamente estables durante un período de tiempo similar. Situación que sugiere que la fluctuación en las calificaciones de Trump proviene de aquellos con puntos de vista no muy arraigados sobre el mandatario.

Las cifras más altas de aprobación se registraron en la parte económica, el único tema donde sus evaluaciones se inclinaron a ser más positivas que negativas: el 48% aprueba, mientras el 45% desaprueba. Aunque eso no aplica al caso del comercio exterior, ámbito en el que Trump tomó las más recientes decisiones al implementar aranceles para las importaciones de China, así como para el acero y el aluminio. En el comercio en general, el 38% aprueba el trabajo del presidente, mientras que el 50% lo desaprueba.

En cuanto a las relaciones exteriores, el mandatario solo alcanzó el 39% de aprobación, con el 53% de los encuestados señalando que no lo aprueba. El sondeo también registró que el 47% cree que Trump ha sido muy suave con Rusia hasta ahora, mientras el 41% considera que su manejo frente a ese país ha sido adecuado. La encuesta se completó antes de que el gobierno de EE.UU. anunciara este lunes la expulsión de 60 diplomáticos rusos.

La mayoría (el 54%) desaprueba la forma en que el presidente ha conducido la política de armas, mientras que el 36% la aprueba, más o menos lo mismo que se registró en febrero.

Casi dos tercios creen en los supuestos romances de Trump

Los resultados de la encuesta llegan tras un período turbulento para el presidente y su gobierno, en el que las acusaciones de romances extramatrimoniales y los esfuerzos para encubrirlas se han arremolinado, mientras varios miembros del gabinete de Trump y del equipo de principales asesores enfrentaron escándalos propios o fueron directamente reemplazados.

Aunque la tormenta política parece no haber afectado negativamente la aprobación general de Trump, el público sí expresa dudas serias sobre la versión del presidente frente a los señalamientos del amorío. También, en términos generales, califica al gabinete de Trump y a sus altos asesores como menos calificados y menos en contacto con comparación con anteriores nombramientos. Los niveles tampoco variaron mucho respecto a las preguntas sobre el carácter de Trump.

Casi dos tercios de los estadounidenses dicen creerles más a las mujeres lo señalan de haber tenido romances con ellas que a él mismo (63%), mientras que apenas el 21% indica creerle a Trump cuando niega dichos amoríos. En la misma línea, casi la mitad (51%) afirma que las dos mujeres que demandaron para poder anular los acuerdos de confidencialidad –relacionados con cualquier relación que pudieran haber sostenido con Trump– deberían ser libres de discutir esos supuestos romances.

Ahora, hay diferencias de partido y de género en las dos preguntas anteriores. Las mujeres son más propensas que los hombres a afirmar que les creen a quienes dijeron tener romances con Trump (70% frente a un 54%) y esa disparidad se mantiene incluso entre los que pertenecen o se inclinan al Partido Republicano (45% de las mujeres que se consideran del partido o se inclinan al mismo contra 25% de los hombres en las mismas condiciones). Los demócratas son mucho más propensos que los republicanos al sostener que las mujeres deberían estar libres de sus acuerdos de confidencialidad (78% entre los demócratas, 49% entre los independientes y 25% entre los republicanos). Y, mientras las mujeres están a favor de que se anulen los acuerdos para que las personas involucradas puedan discutir sus supuestos romances con el presidente (59% asegura que ellas deberían ser libres de hablarlo mientras 34% dice que los acuerdos deberían mantenerse) los hombres se inclinan al lado opuesto: el 48% considera que los acuerdos deben sostenerse y el 43% cree que ellas deberían poder discutirlo.

LEE: ¿Quién salió de la administración Trump y de su órbita? Todos estos ya no trabajan para la Casa Blanca

En cuanto a su carácter, Trump ha logrado mejorar en algunos atributos desde los mínimos que se registraron en noviembre pasado, pero permanece en gran medida dentro territorio negativo. La mayoría dicen que él no puede producir el tipo de cambio que el país necesita (52%) y que tampoco unirá al país (60%). Aproximadamente, seis de cada 10 dicen que no lo consideran honesto ni confiable (59%), que no están orgullosos de tenerlo como presidente (59%) y que no respeta el estado de derecho (58%). La mayoría también dice que a Trump no le importan las personas como ellos (56%).

Las percepciones de que Trump es alguien que puede gobernar de forma efectiva prácticamente no cambiaron desde el verano pasado con solo un 40%. Es decir, 10 puntos por debajo del 50% que registró al respecto justo después de las elecciones de 2016.

La encuesta CNN fue realizada por SSRS entre el 22 y el 25 de marzo con una muestra nacional aleatoria de 1.014 adultos, a quienes un entrevistador en vivo contactó vía telefónica. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,7 puntos porcentuales, es mayor para los subgrupos.