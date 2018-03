Encuentran el cuerpo de un joven desaparecido en Jalisco, México

(CNN Español) — La Fiscalía de Jalisco, en México, informó este domingo del hallazgo del cuerpo de César Ulises Arellano Camacho, joven estudiante de Medicina en la Universidad de Guadalajara desaparecido desde el lunes 19 de marzo. Otros tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales desaparecieron ese día, y aún se desconoce su paradero.

El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio una rueda de prensa en la tarde del domingo para informar del hallazgo. "Tenemos elementos que apuntan a que este joven habría atentado contra su propia vida", dijo en relación a la suerte que habría corrido el estudiante de Medicina, aunque aún se trata del informe preliminar del Instituto de Ciencias Forenses del Estado.

"Están plenamente detectados sus últimos trayectos, así como otros elementos de prueba, que personal de la Fiscalía presentará en su momento para dar total transparencia y certeza del caso", aseguró el gobernador, que señaló que los primeros estudios elaborados sobre el cuerpo "no dan indicios de violencia física, coacción o algún otro elemento que nos lleve a pensar en un homicidio o algo similar".

Con todo, serán las pruebas periciales "las que descarten cualquier otra hipótesis, y en las próxima horas se arrojará de manera científica y técnica la certeza del resultado", expresó Sandoval.

El cadáver fue hallado cerca de las 4:55 p.m. (hora local) en la zona de la Barranca de Huentitán, en Guadalajara. Para su rescate "acudió personal de Protección Civil y Bomberos de distintas corporaciones municipales y estatales, comandados por la Fiscalía General de Jalisco", informó el gobernador.

Otros jóvenes desaparecidos en Guadalajara

Otros tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales continúan desaparecidos desde la misma fecha. Según el gobernador, la investigación para dar con su paradero continúa su curso. "Estamos recabando más datos y testimonios, es una tarea ardua en la que no vamos a desistir".

"Hasta que no se tenga elementos que aporten líneas consistentes [no] podemos dar más información. Tenemos cercanía plena con la familia, he dado instrucción de que se les informe puntualmente de los avances de todo lo que surge de la investigación", dijo Sandoval.

Por esto, el gobernador hizo un llamamiento a la comunidad para que "nos ayuden, denuncien, nos informen. Sólo unidos podemos evitar este tipo de hechos que generan zozobra que lamentamos todos", señaló.

Los tres jóvenes desaparecieron el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, Jalisco, tras realizar una tarea para la Universidad, según mencionaron algunos testigos a sus familiares. Movilizaciones por redes sociales, manifestaciones en las calles y hasta el apoyo del director mexicano Guillermo del Toro exigieron a las autoridades que encuentren rápido y con vida a estos jóvenes.