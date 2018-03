El multimillonario que quiere salvar Toys ‘R’ Us

(CNNMoney) — El presidente ejecutivo detrás de las muñecas Bratz y juguetes Litte Tike quiere salvar Toys ‘R’ Us.

Scroll for more content...

Isaac Larian dice que él y otros dos inversores no identificados están prometiendo 200 millones de dólares para tratar de salvar unas 400 de las 735 tiendas en Estados Unidos que están programadas para cerrar. Larian abrió una campaña en GoFundMe para tratar de recaudar más fondos a través de pequeñas contribuciones de personas que amen las tiendas, así como para generar publicidad por sus esfuerzos. Hasta el momento ha recogido un poco más de 200 millones de dólares.

“Este es un icono estadounidense que tiene que ser salvado”, dijo Larian, fundador y presidente ejecutivo de MGA Entertainment. “Yo solía llevar a mis hijos allí en vez de a Disneyland. Necesita salvarse para la próxima generación”.

LEE: Muere el fundador de Toys "R" Us, Charles Lazarus, a los 94 años

Toys ‘R’ Us anunció la semana pasada que cerraría todas sus tiendas en Estados Unidos luego de no poder encontrar un comprador. Estaba gastando cerca de 100 millones de dólares en efectivo mensuales.

Larian dijo que los años de crisis financieras en Toys ‘R’ Us no lo asustan.

“Durante mi vida como emprendedor a menudo me decían que no se podía hacer algo, que ninguna muñeca podía desafiar a Barbie. Y aún así lo logramos”, dijo él.

Él culpó de la desaparición de la compañía a sus propietarios de capital privado, quienes le endosaron a la compañía miles de millones de deuda. La compañía debía cerca de 5.000 millones de dólares cuando se declaró en bancarrota en septiembre de 2017.

“Cada centavo que ganaba iba a pagar la deuda”, dijo él.

LEE: Los 31.000 empleados de Toys "R" Us, sin trabajo y sin indemnización

Costará más de 200 millones de dólares comprar los bienes que Larian quiere, pero él confía en que pueda reunir 1.000 millones de dólares para final de mayo.

Eso debería ser suficiente para ganar la aprobación del tribunal de bancarrota para comprar 400 tiendas y la marca Toys ‘R’ Us, dice Larian.

Larian, que ha dicho que no le preocupa el futuro a largo plazo de la industria de juguetes sino una importante cadena nacional de tiendas, ya hizo una oferta por separado para comprar Toys ‘R’ Us en Canadá. Pero no revelará cuánto ofreció mientras las ofertas sigan llegando.

LEE: Amazon no mató a Toys "R" Us. Esto es lo que lo hizo

Toys ‘R’ Us intentó mantenerse en el negocio cuando se declaró en bancarrota. Pero las ventas de navidad fueron mucho peores incluso en el peor escenario.

La compañía ha perdido 2.500 millones de dólares desde 2012, la última vez que publicó su balance anual. Sus ventas de liquidación en las tiendas comenzarán el viernes y se completarán cuando Larian espera hacer su oferta por las tiendas.

“Estaba buscando esto antes de la liquidación”, dijo él. “Hubiera sido mejor poder haberlas comprado antes de la liquidación pero si va a haber tiendas vacías para comprarlas, aún creo que podemos salvarlas”.

Una portavoz de la compañía no hizo comentarios sobre los esfuerzos de Larian.

El empresario dijo que no está usando dinero de MGA para la oferta porque no quiere poner su compañía de juguetes en riesgo. MGA es la novena compañía más grande que surte a Toys ‘R’ Us, y a la que le deben 21,4 millones de dólares.

“Somos lo suficientemente grandes, seremos capaces de sortear esto”, dijo sobre las pérdidas. “Será doloroso, aumentará el daño, herirá los bonos, pero estaremos bien”.

Larian dijo que vendió sus primeros juguetes en Toys ‘R’ Us en 1979 y que ésta fue crucial para el éxito de su compañía. MGA dice que el 20% de sus productos son vendidos en Toys ‘R’ Us.

“Tengo 1.200 personas en Hudson, Ohio, haciendo Little Tikes”, dijo él. “Sin Toys ‘R’ Us voy a tener que dejar ir a algunos de ellos”.