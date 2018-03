Después de la entrevista de Stormy Daniels, Trump se enfrenta a la tormenta solo

(CNN) - Una revelación en horario estelar de Stormy Daniels sobre su supuesto amorío con Donald Trump es un recordatorio de que hay algunas cosas que incluso un presidente no puede controlar.

La entrevista del programa 60 Minutes se estrelló contra la Casa Blanca justo en el momento en que Trump actúa para imponer su dominio sobre su administración y su historia política más amplia al eliminar a los funcionarios que han intentado frenarlo.

Pero la decisión de la actriz porno de romper el silencio sobre su supuesta relación asegura que el presidente, sin importar cómo intente cambiar de tema, se enfrentará a más preguntas sobre su comportamiento y moralidad personal.

La segunda entrevista de televisión en tres días de una acusadora de Trump deja claro que incluso si él no sufrió daños políticos inmediatos, se enfrenta a meses de litigio y problemas de relaciones públicas de sus oponentes.

Y hay muy poco que pueda hacer para aliviar su situación.

La presión de una tormenta legal personal se produce cuando Trump ya se está obsesionando con la amenaza cada vez más profunda de la investigación sobre el fiscal especial Robert Mueller en Rusia y la imprevisibilidad de su administración envía ondas de choque alrededor del mundo.

Para un hombre que construyó su imagen atacando sin clemencia cuando es atacado, debe ser humillante ver cómo se difama su reputación en televisión, sabiendo que luchar solo empeoraría las cosas.

No se conoce públicamente si Trump vio la entrevista. Pero Kaitlan Collins de CNN informó el domingo que el presidente se ha irritado por la cobertura total del presunto romance en los noticiarios de los últimos días. El diario The Washington Post informa que varias personas cercanas al presidente dicen que habrá una jugada dramática este lunes en un esfuerzo por desviar la atención de la historia.

Pero los casos legales a los que está vinculado por tres mujeres significan que Trump tendrá más dificultades para hacer que las preguntas sobre su supuesto pasado sexual desaparezcan que para purgar las influencias restrictivas de su gabinete y el equipo de la Casa Blanca.

Un intento, por ejemplo, de promulgar lo que los representantes de Trump dicen es una cláusula de un millón de dólares por violación en un acuerdo de confidencialidad firmado por Daniels solo aumentará el interés en su conducta.

Si Trump va a Twitter a criticar a Daniels por el presunto romance hace más de una década, tendrá el mismo efecto y correrá el riesgo de empeorar su situación legal.

Los comentarios de Daniels renovarán el tema de cuánto sabía Trump sobre un intento de su abogado Michael Cohen de comprar su silencio con un pago de 130.000 dólares y si la acción violaba las leyes de financiamiento de campaña.

Esa pregunta adquirió una relevancia extra después de que Kevin Liptak de CNN informara que Cohen estaba entre los invitados a la cena de Trump el sábado por la noche.

Un nuevo reclamo de Daniels de que la amenazaron con daño físico para evitar que contara su historia en 2011 ahora generará más preguntas para una Casa Blanca desesperada por centrarse en cualquier otra cosa.

"Un hombre se me acercó y me dijo: 'Deja a Trump solo. Olvídate de la historia'", le dijo Daniels a Anderson Cooper en la transmisión. "Y luego se inclinó, miró a mi hija y dijo: 'Es una hermosa niña. Sería una pena que le pasara algo a su madre'".

No hubo ninguna acusación en la entrevista de que Trump orquestó la supuesta amenaza o la conoció, y el abogado que representa a Cohen alegó que su cliente había sido difamado durante la entrevista de Daniels. En una carta obtenida por CNN, el abogado de Cohen, Brent Blakely, le dijo al abogado de Daniels Michael Avenatti que su cliente no tenía nada que ver con la supuesta amenaza en el estacionamiento y exigió que Daniels cese y desista de hacer más declaraciones "falsas y difamatorias" sobre Cohen.

En la entrevista, Daniels relató detalles explícitos de un presunto encuentro con Trump que pueden aumentar su credibilidad porque tenía similitudes con descripciones proporcionadas por otra mujer, Karen McDougal, en una entrevista de CNN el jueves por la noche.

"Era como, 'Wow, tú, eres especial. Me recuerdas a mi hija'. Sabes, él dijo, 'Eres inteligente y hermosa, y una mujer a tener en cuenta, y me gustas. Me gustas' ', dijo Daniels.

La actriz porno también dijo que había traído a colación el matrimonio de Trump y que fue ignorada, un aspecto que posiblemente traiga más escrutinio sobre la relación entre Trump y su esposa Melania, y la simpatía pública en el juicio que la primera dama está soportando.

La Casa Blanca ha negado que haya existido una aventura.