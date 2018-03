Ella es Emma Gonzalez, la sobreviviente de un tiroteo que impactó a EE.UU. con su silencio

(CNN) - Ella cruzó el escenario instalado para la Marcha por Nuestras Vidas en Washington el sábado y dijo los nombres de los 17 estudiantes y trabajadores muertos a tiros en su escuela secundaria de Parkland, Florida. Y luego calló.

Scroll for more content...

Los minutos pasaban. Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Fue un momento visceral, uno que fue considerado por un analista como "el silencio más ruidoso en la historia de la protesta social en Estados Unidos". Fue la forma que esta joven de 18 años eligió para mostrar al mundo lo que sintió al estar oculta en un salón de clases durante 6 minutos y 20 segundos mientras un asesino disparaba a mansalva.

Emma Gonzalez, sobreviviente del tiroteo de Parkland, Florida, durante su discurso el sábado en la Marcha por Nuestras Vidas.

Esto es lo que debes saber sobre la estudiante de secundaria Emma Gonzalez.

"Tengo 18 años y soy bisexual"

Así es como Gonzalez inició un poderoso ensayo escrito para la revista Harper's Bazaar. Y luego siguió:

"Soy tan indecisa que no puedo elegir un color favorito, y soy alérgica a 12 cosas distintas. Dibujo, pinto, hago crochet, tejo, bordo - cualquier cosa productiva que pueda hacer con mis manos mientras veo Netflix.

"Pero ya nada de esto importa".

Ella se ocultó en el auditorio mientras Nikolas Cruz disparaba a sus compañeros de clase

Gonzalez dice que mientras esperaba en el oscuro salón de la escuela Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero, ella buscaba noticias en Google. Cuando fue evidente lo que estaba ocurriendo, ella consoló a algunos de los estudiantes a su alrededor antes de que los servicios de emergencia abrieran las puertas y les dijeran que salieran corriendo.

Su padre huyó de Cuba y es abogado

Gonzalez nació en Estados Unidos. Su padre buscó refugiarse del régimen de Fidel Castro al mudarse a Nueva York en 1968.

Su madre es tutora de matemáticas y se preocupa por ella

En una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS, su mamá, Beth, recordó a los espectadores que Gonzalez aún es joven pese a la fortaleza que ella muestra: "Es como si ella se hubiera fabricado un par de alas con la madera de una balsa y cinta adhesiva y hubiera saltado de un edificio, y nosotros estuviéramos corriendo debajo con una red, que ella no quiere o piensa que no necesita".

Se volvió conocida cuando criticó las "mentiras" de los legisladores

Apenas cuatro días después del tiroteo, Gonzalez, quien mide menos de 1,60 metros, se paró sobre unas cajas para alcanzar los micrófonos y dio un fuerte discurso en una manifestación a favor del control de armas en Fort Lauderdale, Florida.

Tiene más seguidores en Twitter que la NRA

Ella creó la cuenta @Emma4Change cuatro días después del tiroteo para ampliar los llamados por un control de armas más estricto en Estados Unidos. Ahora cuenta con una legión de más de un millón seguidores. La Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que se unió a Twitter en 2009, tiene 636,000 seguidores en su cuenta principal.

Ha estado en la portada de Time

La edición del 2 de abril de la revista muestra en su portada a los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas que lideran la conversación a nivel nacional sobre el control de armas. Junto con Gonzalez, aparecen David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind y Jaclyn Corin con la leyenda "SUFICIENTE".

TIME's new cover: The school shooting generation has had enough https://t.co/4YI173gqTx pic.twitter.com/7yFEXuVjyb

— TIME (@TIME) March 22, 2018

Un político la llamó "lesbiana cabeza rapada" y luego tuvo que renunciar a una elección

Esto es lo que tuiteó Leslie Gibson: "No hay nada acerca de esta lesbiana cabeza rapada que me impresione y no hay nada que ella tenga que decir a menos que seas un rabioso extremista de izquierdas".

Gibson estaba compitiendo por un escaño en la Cámara de Representantes de Maine y abandonó la carrera luego de que republicanos y demócratas le urgieran terminar su campaña (él dijo que tomó la decisión después de conversarlo con su familia y amigos).