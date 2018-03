Las reacciones a la Marcha por Nuestras Vidas

(CNN Español) - Los sobrevivientes de la masacre de Parkland, Florida, están liderando un cambio en Estados Unidos. Así lo dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que a través de Twitter felicitó a los estudiantes que encabezaron la multitudinaria marcha en todo el país exigiendo controles de armas más estrictos.

“Michelle y yo estamos muy inspirados por todos los jóvenes que hicieron que las marchas de hoy ocurrieran”, escribió Obama, quien durante su gobierno pidió un cambio en la legislación sobre las armas. “Sigan así. Ustedes nos están llevando adelante. Nada puede interponerse en el camino de millones de voces que piden un cambio”.

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.

— Barack Obama (@BarackObama) March 24, 2018

Mira en este video: Obama llora ante el recuerdo de tiroteos en EE.UU. en 2016

Y mientras Obama felicitaba e impulsaba las manifestaciones de miles de jóvenes por un mayor control de armas, el senador republicano Marco Rubio defendía la Segunda Enmienda, sobre el derecho a poseer y portar armas, y dijo que la prohibición de armas no prevendría tiroteos masivos.

LEE: Las 27 palabras de la Segunda Enmienda: ¿qué hay detrás del debate por el control de armas en EE.UU.?

“Hoy muchos están ejercitando de manera pacífica su derecho a la #1A al marchar por una prohibición de armas. Muchos apoyan la prohibición de armas. Muchos otros lo ven como una infracción a #2A que no prevendrá tiroteos”, escribió Rubio refiriéndose a las Primera y Segunda Enmiendas.

Today many are peacefully exercising their #1A right to march for gun ban. Many support gun ban. But many others see it as infringement of #2A that won’t prevent shootings. Protest is good way of making a point,but making a change will require both sides finding common ground

— Marco Rubio (@marcorubio) March 24, 2018

“Encontrar un terreno común es lo que se necesitará para aprobar nuestra ley bandera para que podamos quitarles las armas a las personas peligrosas”, dijo más adelante Rubio en un comunicado. Rubio les dio crédito a los sobrevivientes de la masacre por haber “hecho más en cinco semanas sobre la violencia con armas de fuego de lo que se ha hecho en 15 años”, en una entrevista con The Guardian.

Entre tanto, la Casa Blanca dijo en un comunicado mantener a los niños a salvo es una de las prioridades más importantes del presidente Donald Trump, por lo cual le ha pedido al Congreso que agilice la aprobación de la Ley Nacional de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Violencia en las escuelas STOP.

“Aplaudimos a los muchos jóvenes estadounidenses valientes que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda hoy”, dijo la Casa Blanca en un comunicado y agregó que el Departamento de Justicia emitió una norma para prohibir los dispositivos que convierten las armas legales en ametralladoras ilegales.

El representante Carlos Curbelo, un republicano moderado que representa el Distrito Congresional 26 de Florida, expresó su apoyo a los estudiantes que participaron en la marcha del sábado, diciendo que “los hombres y mujeres jóvenes de Parkland son una verdadera inspiración para todos nosotros”.

El senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont que hace parte del liderazgo demócrata en el Senado, publicó un video en apoyo de los estudiantes.

“Déjenme felicitar a la gente de costa a costa que hoy están marchando por nuestras vidas”, dijo el senador en su mensaje grabado. “Déjenme agradecerles especialmente a los jóvenes de la escuela secundaria de Parkland, Florida, que están lidiando con su duelo y se han levantado y luchado para asegurarse que tragedias como las que ellos experimentaron no vuelvan a pasar”.

I want to congratulate everyone who is participating in the #MarchForOurLives today. Congress must have the guts to listen to the vast majority of the American people and not just the NRA. pic.twitter.com/3EyEVAQlZR

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 24, 2018

En Nueva York, el cantante británico Paul McCartney se unió a la Marcha por Nuestras Vidas en Central Park, en el lugar donde fue asesinado su amigo John Lennon hace 37 años.

“Uno de mis mejores amigos fue asesinado por la violencia armada justo aquí”, dijo McCarthy, “por eso es importante para mí”.

Usando una camiseta que dice “Podemos terminar la violencia armada”, el exintegrante de los Beatles le dijo a Jason Carroll de CNN que fue a la macha “para apoyar a las personas”.

Otros famosos se tomaron las redes sociales para apoyar a los manifestantes en todo el país.

Por ejemplo, la cantante Madonna dijo que “Es nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestro derecho permanecer unidos con cada estudiante, cada familia, cada humano, cada corazón y pedir el fin de la violencia con armas”.

LEE: ¿Por qué estos ojos son símbolo de la Marcha por Nuestras Vidas?

It is our Responsibility, our Duty and our Right to Stand Together, with every Student, every Family, Every Human!! ♥️ Every Heart! And Demand an End to Gun Violence! #MSDStrong #MarchForOurLives #NeverAgain -------- pic.twitter.com/ZB4OmsiYxr

— Madonna (@Madonna) March 24, 2018

Taylor Swift dijo que hizo una donación para apoyar a los estudiantes de la Marcha por Nuestras Vidas y los afectados por estas tragedias.

“Estoy muy conmovida por los estudiantes, los funcionarios y todas las familias y los amigos de las víctimas de la escuela secundaria de Parkland que se han manifestado para evitar que esto vuelva a suceder otra vez”.

No one should have to go to school in fear of gun violence. Or to a nightclub. Or to a concert. Or to a movie theater. Or to their place of worship. I’ve made a donation to show my support for the students, for the March For Our Lives campaign, for everyone affected by these tragedies, and to support gun reform. I’m so moved by the Parkland High School students, faculty, by all families and friends of victims who have spoken out, trying to prevent this from happening again.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Mar 23, 2018 at 11:56am PDT

MIRA: Republicana: No hay que demonizar a la Asociación Nacional del Rifle

El actor Jim Carrey exigió que los congresistas aprobaran las leyes de control de armas.

“Hoy los jóvenes de nuestra nación están exigiendo sus derecho básico humano de ir a la escuela sin morir en nombre de la codicia”, escribió el actor. “Es hora de que el Congreso actúe como adultos dignos de su cargo. ¡Aprueben leyes más duras sobre armas. Prohíban las AR-15. Dejen de tomar el dinero ensangrentado de la NRA. Ya es suficiente”.

Today our nation's youth are demanding their basic human right to go to school without dying in the name of greed. It's time for Congress to act like adults worthy of their office. PASS TOUGHER GUN LAWS! BAN THE AR-15! STOP TAKING NRA BLOOD MONEY! ENOUGH IS ENOUGH! #neveragain pic.twitter.com/Hhg0Qltnjr

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 24, 2018

La cantante Miley Cyrus, quien participó en las presentaciones en la tarima principal en Washington, dijo estar “muy emocionada” por hacer parte de la Marcha por Nuestras Vidas.

So excited to be here and apart of the @AMarch4OurLives! #MSDStrong #NeverAgain pic.twitter.com/1XemF2VdgG

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2018

Las Kardashian también enviaron su apoyo a las marchas en todo el país.

“Nos solidarizamos con los sobrevivientes de la violencia con armas y los estudiantes que están pidiendo acción sobre las leyes de seguridad de armas de sentido común en la Marcha por Nuestras vidas”, escribió Kim Kardashian.

So ready to March today! Landed in DC w North & Kanye. We stand in solidarity with the survivors of gun violence & students who are calling for action on common sense gun safety laws at #MarchForOurLives around the country @AMarch4OurLives @Everytown

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2018

Y Kourtney Kardashian‏ retuiteó a Emma Gonzáles y escribió que las manifestaciones son “el inicio de un futuro más seguro”.

Today we stand with the survivors of gun violence and student activists who are calling for action on common sense gun safety laws at #MarchForOurLives around the country! This is the beginning of a safer future. #MarchForOurLives@AMarch4OurLives #NeverAgain

— Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) March 24, 2018

Dwayne Jonson, el actor conocido como ‘La Roca’, dijo que “solo hay una manera de asegurarse de que la mala historia no se repita”.

“Cuando se trata de nuestros niños, todas las apuestas se cancelan y la responsabilidad recae en nosotros, los adultos y los congresistas, para escuchar y hacer. Un día muy fuerte”, tuiteó el actor.

I’ll always stand for open dialogue and action – it’s the only way to ensure bad history doesn’t repeat itself. When it comes to protecting our children, all bets are off and the responsibility lies with us adults and lawmakers to listen and do. Very strong day. #MarchForOurLives pic.twitter.com/4gJ0QKdMYw

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 24, 2018

La actriz y cantante Jennifer López agradeció a los jóvenes de todo el país por manifestarse contra la violencia con armas.

“Les envío mi amor y apoyo a todos los jóvenes que viajan desde Nueva York y en todo el país a la Marcha por Nuestras Vidas”, tuiteó López. “Gracias por levantarse y manifestarse contra la violencia con armas”.

Sending my LOVE and ENCOURAGEMENT to all the young people traveling from NY & across the country to #MarchForOurLives with @MTV & @NAACP. THANK YOU for standing up & speaking out against gun violence #ENOUGH pic.twitter.com/Oe2svCSWvW

— Jennifer Lopez (@JLo) March 23, 2018

Selena Gómez envió un mensaje claro y sencillo: “Protejan a los niños, no a las armas”.

Protect kids, not guns! #MarchForOurLives

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 23, 2018 at 11:52am PDT

El gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo sentirse orgulloso por la aprobación de más de 400 millones de dólares para invertirlos en la seguridad de las escuelas y en programas de salud mental. La ley de seguridad pública que lleva el nombre de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas “hace reformas significativas para hacer que las escuelas de Florida sean más seguras”, y evita que las armas de fuego estén en manos de las personas mentalmente enfermas y peligrosas, dice un comunicado que compartió por Twitter.

“Orgulloso de lo que logramos en Florida para hacer nuestras escuelas más seguras. Los estudiantes y padres que hicieron oír su voz hicieron la diferencia”, tuiteó Scott.

Proud of what we accomplished in Florida to make our schools safer. The students and parents who made their voices heard made a difference: https://t.co/fArsC6OJ4U

— Rick Scott (@FLGovScott) March 24, 2018