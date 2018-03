El abogado de Stormy Daniels manda "una advertencia" a Trump con un DVD

(CNN) — El abogado representante de la estrella del porno Stormy Daniels, quien está demandando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el tuit que publicó de un aparente disco de datos fue una "advertencia" para el presidente.

El jueves por la noche, Michael Avenatti tuiteó una imagen de lo que parecía ser un CD o un DVD con el título: "Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuántas palabras vale esto?".

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 23, 2018

Avenatti dijo en una entrevista con Wolf Blitzer de CNN que el disco contiene pruebas de la aventura de la estrella del porno con Trump.

"Quiero ser muy claro: esto es una advertencia. Y es una advertencia a Michael Cohen, y cualquiera que esté relacionado con el presidente Trump, de que es mejor que tengan mucho, mucho cuidado después de la noche del domingo en relación con lo que dicen sobre mi cliente y qué giros o mentiras intentan decirle al pueblo estadounidense", dijo Avenatti.

Avenatti represena a Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, quien está demandando a Trump por un acuerdo de confidencialidad que ella argumenta que es nulo.

En la presentación ante el tribunal, Clifford alega que ella y Trump tuvieron una aventura hace más de una década, pero justo antes de las elecciones de 2016 el abogado personal de Trump, Michael Cohen, le pagó 130.000 dólares a través de una LLC privada.

CBS entrevistará a Flifford en su programa '60 Minutes' este domingo 25 de marzo.