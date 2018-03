Karen McDougal le dice a CNN que Trump una vez intentó pagarle después de tener relaciones sexuales

(CNN) - Donald Trump una vez intentó ofrecer dinero a Karen McDougal después de haber tenido relaciones íntimas, le dijo la exmodelo de Playboy a Anderson Cooper el jueves en una entrevista exclusiva en CNN.

"Después de haber tenido intimidad, trató de pagarme, y en realidad no supe cómo asumir eso", dijo sobre su primer supuesto encuentro sexual.

Cuando Cooper le preguntó si Trump trató de entregarle dinero, McDougal respondió: "Lo hizo".

"Ni siquiera sé cómo describir la expresión de mi cara", dijo. "Debe haber sido tan triste".

McDougal apareció en CNN para contar su historia sobre un presunto romance que tuvo con el ahora presidente Donald Trump hace más de una década y sus consecuencias emocionales, así como para expresar sus quejas con la compañía a la que está demandando por la historia.

LEE: Exmodelo de Playboy que asegura haber tenido romance con Trump demanda a la compañía que no publicó su historia

En cuanto a la esposa de Trump, Melania, con quien Trump estuvo casado durante el presunto romance, McDougal expresó remordimiento y se disculpó.

"¿Qué puedo decir, excepto que lo siento?" ella dijo. "Lo siento. No me gustaría que me lo hicieran a mí".

Una portavoz de la primera dama no respondió a una solicitud de comentarios.

La reunión del jueves es la primera entrevista televisada de McDougal desde que presentó una demanda a principios de esta semana contra American Media Inc., la compañía propietaria de The National Enquirer, para que fuera liberada de cumplir un acuerdo con la compañía.

En respuesta a la oferta de dinero de Trump después de la primera vez que dijo que tuvieron relaciones sexuales, McDougal aseguró que le dijo a Trump: "Esa no soy yo. No soy esa clase de chica".

"Y él dijo, 'Ah', y dijo: 'Eres realmente especial'", dijo, y agregó que "me dolió que me viera así".

La Casa Blanca ha dicho que Trump niega el supuesto romance.

Al preguntársele sobre las negativas de Trump, McDougal dijo: "Creo que lo entiendo porque está tratando de proteger a su familia, su imagen, cosas así. Pero definitivamente era algo así como: 'Vaya, vas a mentir sobre eso'".

Ella también se describió a sí misma en la entrevista como una republicana que votó Trump.

"Voté por Donald", dijo McDougal.

Poco antes de las elecciones presidenciales, The Wall Street Journal publicó un artículo que decía que American Media Inc. pagó 150.000 dólares a McDougal, pero no publicó su historia en una maniobra sensacionalista conocida como "atrapar y matar". El contrato, según el Journal, no requería que el Enquirer publicara la historia y forzó el silencio de McDougal.

Un vocero corporativo de American Media Inc. presentó una declaración a CNN en respuesta a la demanda el martes, diciendo que McDougal "ha tenido la libertad de responder a las preguntas de la prensa sobre su relación con el presidente Trump desde 2016" y que la compañía no la había "silenciado".

Ofreciendo pagar la suma contratada que tiene con la compañía, McDougal le negó a CNN que estuviera tratando de sacar provecho de su historia y quería los derechos de su propia narrativa.

"La historia está afuera ahora", dijo. "No les cuento los detalles esenciales, como pueden ver. Soy muy selectiva en lo que digo sobre nuestra relación. No estoy dispuesta a ganar dinero con esto. Busco obtener de vuelta los derechos, probar que un contrato era ilegal, que se aprovecharon de mí y poder volver a mi vida. Punto".

The New Yorker publicó un artículo el mes pasado que hace referencia a un documento de ocho páginas que McDougal escribió sobre el presunto romance, que un amigo proporcionó a la revista y que McDougal confirmó.