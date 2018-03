Muere el fundador de Toys "R" Us, Charles Lazarus, a los 94 años

(CNN) - Charles Lazarus, quien fundó la juguetería Toys "R" Us hace 70 años, murió este jueves, una semana después de que la compañía anunciara que se vería obligada a cerrar sus operaciones, todas sus tiendas incluidas, en Estados Unidos.

Lazarus, de 94 años, ya no tenía una participación en la cadena. Empezó la empresa en 1948, cuando apenas tenía 25 años, y anticipó que el 'baby boom' de la posguerra crearía una demanda de artículos para bebés y juguetes. Permaneció como presidente ejecutivo de Toys "R" Us hasta 1994.

"Fue el padre del negocio de los juguetes", dijo Michael Goldstein, quien lo sucedió como presidente ejecutivo. "Conocía los juguetes, amaba los juguetes y amaba a los niños que compraban en las tiendas. Su cara se iluminaba cuando veía a a los niños jugando con juguetes".

"Han ocurrido muchos momentos tristes para Toys "R" Us en las últimas semanas, y ninguno más doloroso que las noticias de hoy sobre la muerte de nuestro amado fundador", expresó Toys "R" Us en un comunicado. "Él nos visitó en Nueva Jersey el año pasado y siempre estaremos agradecidos por su energía positiva, su pasión por el cliente y su amor por los niños de todo el mundo. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Charles", se lee en el documento.

Lazarus comenzó a vender muebles para bebés en una tienda llamada Children's Bargain Town en la ciudad de Washington. Rápidamente se expandió a la venta de juguetes.

En 1957, Lazarus abrió su primera tienda dedicada exclusivamente a juguetes. Se ubicaba en lo que fue un supermercado y tenía una gran variedad de artículos almacenados en los estantes. Lo llamó Toys "R" Us, con una "R" hacia atrás en el logotipo, que pretendía parecer dibujada por un niño. Su icónica mascota de jirafa, comenzó como parte de los anuncios de Children's Bargain Town. Se le comenzó a llamar Geoffrey en 1965 y pronto se convirtió en el centro de su campaña de publicidad.

La compañía entró a cotizar en en bolsa en 1978 y prosperó en los años siguientes, creciendo de 1.000 millones de dólares a principios de la década de 1990 a ser una empresa de 11.000 millones de dólares.

Pero Toyr "R" Us enfrentó una creciente competencia de grandes minoristas como Walmart y Target.

Su deuda se redujo a estados de bonos basura en enero de 2005. Un año después, Toys "R" Us se vendió por 6.600 millones de dólares a un grupo de firmas de capital privado: KKR, Bain Capital y la firma de bienes raíces Vornado. El acuerdo dejó una deuda de 5.300 millones de dólares y nunca se recuperó de eso.

Parija Kavilanz de CNN contribuyó a esta historia.