Jefe de noticias le ordenó a presentadora judía que se persignara ante las cámaras

(CNN Español) - El reconocido director de noticias de Colombia Yamid Amat le ordenó a Cathy Bekerman, una presentadora judía, que se persignara ante las cámaras durante la presentación de una noticia. Según relata la periodista, cuando ella se negó por sus convicciones, Yamat le habría exigido la renuncia.

Scroll for more content...

El episodio sucedió el 14 de marzo, según relató Bekerman, cuando conversaba con Amat quien le daba instrucciones sobre un segmento que iba a grabar.

"Tienes que hacerte la bendición, me dijo. Yo le dije, por favor déjeme leer otro secreto o yo hago otro gesto que yo soy judía y la verdad no me siento cómoda", relató Beckerman en la radio este miércoles.

Fue entonces cuando Yamat le habría dicho "entonces páseme su renuncia", dijo la presentadora.

"Jamás iré en contra de mis creencias y creo que es importante que quede el precedente", añadió.

El 20 de marzo la Confederación de Comunidades Judías de Colombia emitió un comunicado informando que la periodista les había contado de la situación y que habían enviado una carta al gerente del noticiero el 16 de marzo "manifestándole nuestro repudio y rechazo al deleznable acto cometido por Yamid Amat contra la presentadora y exigiendo de CM& una respuesta adecuada acorde con la gravedad de los hechos".

Comunicado de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia sobre la situación de Cathy Bekerman https://t.co/WaVno8Zncv

— Marcos Peckel (@marcospeckel) March 20, 2018

Este miércoles Yamid Amat compartió en Twitter un mensaje explicando la situación y ofreciendo disculpas a la presentadora. El mensaje también fue leído en la emisión del noticiero esa noche.

Amat explicó que el segmento en el que le pidió que se persignara para "acentuar una información" no era sobre creencias religiosas.

La fé religiosa es un tema que considero personal y que durante toda mi vida periodística he respetado,como lo seguiré haciendo....

— Yamid Amat (@YamidAmatCMI) March 21, 2018

"Como siento que afecté, sin que fuera mi propósito,sus convicciones religiosas, le presento excusas públicas...", añadió el periodista en la cadena de tuits.

Y,como siempre, jamás ninguna religión, para quien la profese, ha sido ni será obstáculo para que trabajemos juntos.

— Yamid Amat (@YamidAmatCMI) March 21, 2018

Beckerman también publicó un mensaje en Twitter este miércoles agradeciendo el apoyo de las personas y diciendo que perdona y agradece a Amat.

A todos y cada uno de ustedes gracias por el apoyo que me han manifestado ---- solo amor para todos. A @YamidAmatCMI lo perdono y le agradezco por todo ♥️

— Cathy Bekerman (@cathybekerman) March 21, 2018

Según Beckerman no está claro si seguirá trabajando en el noticiero ni con el canal, pues la relación está "fragmentada". "El panorama es sencillo, él me pide disculpas, yo ya lo perdoné a él y vamos para adelante. De este tipo de cosas salen buenas oportunidades", dijo en conversación con la radio La FM de Colombia este miércoles.

Con información de Juliana González.