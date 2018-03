¿Qué es Cambridge Analytica? Guía para entender el polémico caso del que todo el mundo habla

(CNN Money) — Cambridge Analytica suspendió a su presidente ejecutivo, Alexander Nix, el martes. Este fue el último desarrollo en una complicada historia relacionada con la firma de análisis de datos, un autodenominado informante y un mal uso de los datos de Facebook.

Scroll for more content...

Esta es una guía sobre la empresa de la que todo el mundo habla:

¿Qué es?

Cambridge Analytica fue contratada por la campaña de Donald Trump para las elecciones de 2016.

MIRA: ¿Cómo fueron a dar los datos de usuarios de Facebook a manos de Cambridge Analytics?

La firma ha sido financiada en parte por el donante republicano y multimillonario Robert Mercer y su familia, y tiene vínculos con asesores de Trump anteriores y actuales. El exjefe de estratega de la Casa Blanca Steve Bannon es el exvicepresidente de la firma, y ​​la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway fue consultora para la compañía.

Está afiliada al grupo de comunicaciones estratégicas SCL.

En su biografía de Twitter, Cambridge Analytica dice que ofrece "microtargeting conductual", así como también "apoyo a campañas políticas" y "soporte digital".

¿Por qué aparece en las noticias Cambridge Analytica?

El escándalo erupcionó en el fin de semana cuando The New York Times y los medios de Gran Bretaña reportaron que Cambridge Analytica trató de influir en los votantes de Estados Unidos usando información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.

MIRA: Zuckerberg se pronuncia en Facebook sobre escándalo de uso indebido de datos

Facebook dice que los datos en cuestión fueron inicialmente recogidos hace unos años por el profesor de psicología Aleksandr Kogan.

En el momento, Facebook permitió a Kogan recolectar la información de los usuarios que descargaban su aplicación, que ofrecía un test de personalidad. Dichos usuarios también daban a Kogan permiso para acceder a los datos de sus amigos.

Kopgan traspasó esos datos al grupo SCL y Cambridge Analytica, que estaba trabajando para desarrollar técnicas que pudieran ser usadas para influir en los votantes.

Facebook dijo que que la transferencia de información de Kogan a Cambridge Analytica violó sus reglas. Cambridge Analytica mantiene que borró todos los datos en 2015 cuando supo que las normas de Facebook habían sido violadas.

La compañía se defendió a sí misma con varios tuits este fin de semana.

"La publicidad no es coercitiva, las personas son más inteligentes que eso", tuiteó la compañía el sábado. Agregó que "esto no es una película de espionaje".

This isn’t a spy movie. We’re a data analytics company doing research & analysis on commercial, public and data sets for clients 7/8

— Cambridge Analytica (@CamAnalytica) March 17, 2018

Un excontratista, Christopher Wylie, niega que Cambridge Analytica haya destruido los datos de los usuarios. Él es el denunciante que se describe a sí mismo como un informante y que ha compartido su historia con la prensa.

¿Últimas novedades del caso?

Facebook ha suspendido a Cambridge Analytica y SCL, y pidió a la primera que acuerde una auditoría para demostrar que los datos en cuestión fueron eliminados.

Cambridge Analytica aceptó, pero la auditoría fue cancelada por la principal agencia de protección de datos de Reino Unido, dijo un portavoz de Facebook a CNN.

La Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido ha anunciado que está buscando una orden para llevar a cabo su propia investigación en el sitio. Facebook continuará con la suya propia.

Mientras, los efectos colaterales para la empresa han continuado.

Cambridge Analytica suspendió a Nix, que está "pendiente de una investigación completa e independiente", dijo la compañía en un comunicado que fue emitido poco antes de que Channel 4 News en Reino Unido emitiera un reporte sobre el trabajo de la compañía.

LEE: Científico que dio datos a Cambridge Analytica dice que Facebook lo está convirtiendo en chivo expiatorio

El reporte del martes presentó imágenes encubiertas de Nix afirmando que conoció a Trump "muchas veces" y que la compañía era responsable de una gran parte de la actividad de la campaña Trump.

"Hicimos toda la investigación, todos los datos, todos los análisis, toda la orientación", dijo Nix. "Organizamos toda la campaña digital, la campaña de televisión y nuestros datos sirvieron para toda la estrategia".

Nix denegó en una declaración que la compañía esté involucrada en trampas o sobornos.

El comunicado de Cambridge Analytica el martes decía que una investigación independiente tendría lugar en la compañía y que revelaría sus conclusiones "en el debido tiempo".

"Los recientes comentarios del señor Nix grabados secretamente por Channel 4 no representan los valores u operaciones de la firma y su suspensión refleja la seriedad con la que vemos esta violación", dijo el comunicado.

Vazquez, Paul Murphy, Aaron Kessler, Brian Stelter, Eli Watkins Carol Jordan y Mark Thompson, de CNN, contribuyeron a este reporte.