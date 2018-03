RenuncióPPK: las reacciones en Twitter a la dimisión de Kuczynski

(CNN Español) - Pedro Pablo Kuczynski renunció este miércoles a la Presidencia de Perú, cargo al que juró el 28 de julio de 2016. Así, 20 meses después, PPK, como se le conoce popularmente en su país, deja el Ejecutivo en medio de una profunda crisis política. Martín Vizcarra, actual primer vicepresidente, es su eventual sucesor.

Si bien el Congreso peruano iba a debatir la vacancia presidencial este jueves, Kuczynski decidió presentar su carta de dimisión al Parlamento. Horas después de ello, la Junta de Portavoces del Congreso, compuesta por la Mesa Directiva y los voceros de los grupos parlamentarios, aceptó la renuncia de PPK. Tras ello corresponde debatir al respecto, lo que ocurrirá este jueves.

PPK hizo pública su decisión en un mensaje a la Nación que fue emitido por los principales canales de televisión abierta. Horas antes, congresistas de Fuerza Popular, el partido político de Keiko Fujimori, dio a conocer una serie de videos grabados de forma oculta en el que se ve a Kenji Fujimori, alejado políticamente de su hermana y cercano a PPK desde el indulto a su padre, ofreciendo favores del Gobierno a congresistas 'keikistas' a cambio de que no voten a favor de la vacancia presidencial.

Esta historia también se escribió en Twitter y el hashtag más popular fue #RenuncióPPK. Aparte de rumores iniciales sobre si PPK renunciaría o no, bajo qué condiciones o a qué hora, el aún presidente del Perú (su renuncia sería aceptada oficialmente este jueves por la tarde) publicó cinco tuits.

Pedro Pablo Kuczynski, a su salida de Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo peruano. (Créditos: LUKA GONZALES/AFP/Getty Images)

"He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y consiguió afectar a trabajadores honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña en contra del Gobierno", se lee en el primero. Le siguieron un rechazo a las denuncias en su contra, su carta de renuncia completa, su promesa de que seguirá "comprometido con el país" y un final "Que Dios Bendiga al Perú".

Rechazo categóricamente estas afirmaciones, nunca comprobadas, y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos.

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 21, 2018

He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 21, 2018

Seguiré comprometido con el país. Ante la crisis generada por actos políticos subjetivos, es importante para la Nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales para no volver a pasar por este trance e iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia.

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 21, 2018

Muchas gracias a todos los ciudadanos. Que Dios bendiga al Perú.

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 21, 2018

Martín Vizcarra, primer vicepresidente, y el llamado a asumir el cargo y quien se encuentra en Canadá, dijo que volverá al país para ponerse a disposición del país "respetando lo que anda la Constitución":

Estoy indignado por la situación actual,como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante.Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del País, respetando lo que manda la Constitución.#ElPerúPrimero

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) March 22, 2018

En el ámbito latinoamericano, ningún mandatario se había referido a la salida de su hasta ahora colega. No obstante, Nicolás Maduro, el único al que PPK criticó abiertamente y retiró la invitación a la Cumbre de las Américas, dio retuits a varios mensajes que celebraban la salida del peruano. Uno de estos tuits era de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente de Venezuela.

"Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje q se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú!", dice el tuit.

Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje q se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú! pic.twitter.com/19jk8YBp6s

— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 21, 2018

En esa misma línea, Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se preguntó: "¿Quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?".

Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) March 21, 2018

Por su parte, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió compartir una noticia sobre el tema para criticar a Juan Manuel Santos, su sucesor y actual mandatario de ese país, y relacionarlo con sobornos de Odebrecht. La Fiscalía asegura que campañas de Santos y el urbista Óscar Iván Zuluaga recibieron dinero de Odebrecht en 2014, pero Santos dijo en 2017 que no autorizó ni tuvo conocimiento de esto.

Y Santos sigue tan campante no obstante el soborno de Odebrecht a su reelección, apoyo que él mismo coordinó https://t.co/uEGgOU9etP

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 21, 2018

En el ámbito peruano, distintos congresistas se expresaron a favor de la renuncia. El legislador Oracio Pacori, de la bancada Nuevo Perú (izquierda) respondió a un hashtag con el que usuarios de Twitter exigen un cambio total de los actores políticos peruanos, parlamentarios incluidos:

Los #KenjiVideos reproducen lo peor de los años 90. No es solo la crisis política del gobierno, el pueblo exige #QueNosVayamosTodos que quede claro yo no me aferro al cargo.

— Oracio Pacori (@oraciopacori) March 21, 2018

Alberto de Belaunde, elegido por el partido de Kuczynski, pero que renunció luego de que este liberara al exmandatario Alberto Fujimori a través de una gracia presidencial, abogó por la defensa de la institucionalidad. Fujimori cumplía una condena de prisión de 25 años por violación de derechos humanos y corrupción.

Los demócratas debemos respaldar la sucesión constitucional, estando muy atentos por si hay quienes quieren aprovechar la crisis para avasallar a las instituciones.

— Alberto de Belaunde ---- (@AlbertoBelaunde) March 21, 2018

Yeni Vilcatoma, quien fue electa por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, al que renunció luego, exigió que PPK sea incluido como investigado en los casos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht:

¿Que espera el Fiscal de la Nación para pasar a Kuczynski de condición de testigo a investigado en el caso Odebrecht?

— Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) March 21, 2018

Richard Acuña, del partido Alianza para el Progreso, aseugró que todos los gobiernos, desde 1990 hasta ahora, están involucrados en casos de corrupción. El padre de Acuña fue aspirante presidencial en las últimas elecciones, pero fue sacado de carrera por haber dado regalos y dinero durante la campaña.

. @MartinVizcarraC el Perú vive un momento crítico y esto no viene de ahora, sino de todos los gobiernos elegidos democráticamente desde los 90, TODOS involucrados en corrupción.

— Richard Acuña Núñez (@RichardAcunaN) March 21, 2018

Miki Torres, legislador de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, dijo que se abre otra etapa política en el Perú:

Se cierra una etapa política del país, y se abre otra. Es hora de ver el futuro, el Perú nos exige esta gran responsabilidad.

— MIKI Torres (@MIKI_Torres_) March 21, 2018

Por su parte, Marisa Glave, de izquierda, pidió que haya impedimento de salida de país para PPK.

La renuncia no puede suponer impunidad. Hay serios cargos de corrupción y la @FiscaliaPeru debe procesar impedimento de salida del Perú.

— Marisa Glave (@MarisaGlave) March 21, 2018

En tanto, la congresista Janet Sánchez, del partido de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), dijo que PPK ha puesto "al Perú por delante":

pic.twitter.com/gZNsHRF7rG

— Janet Sánchez (@JanetSanchezAl) March 21, 2018

Ministros

Javier Barreda, aún ministro de Trabajo, aprovechó para desmentir lo publicado en una cuenta falsa.

Está corriendo un falso Twitter en el que se dice que he renunciado. ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Es otra muestra de la operación psicosocial para desprestigiar al Gabinete. pic.twitter.com/OpXHevPD7p

— Javier Barreda Jara (@JavBarreda) March 21, 2018

Por su parte, Jorge Meléndez, todavía ministro de Desarrollo e Inclusión Social, agradeció a PPK por haberlo nombrado en el cargo. Meléndez juró como ministro a inicios de este año.

Gracias Pdte. @ppkamigo por darme la confianza de trabajar por los más pobres del Perú. Desde el Midis atendimos a miles de peruanos, cumpliendo con los objetivos de tu Gobierno. Jamás olvidaré los rostros de alegría de los hombres, mujeres y niños durante mis visitas de trabajo.

— Jorge Meléndez Celis (@jemelendez777) March 21, 2018

Políticos

La presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, optó por el optimismo y por recordar que "peores crisis ha superado nuestro país".

Peores crisis ha superado nuestro país. Saldremos adelante. Pero no nos dejemos engañar, acá no hay una guerra contra la corrupción hay una guerra por el poder.

— Yamila Osorio (@yamilaosorio) March 21, 2018

Por su parte, Alonso Segura, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala, criticó una de las últimas medidas que PPK tomó antes de renunciar: aumentar el salario mínimo del país.

Y el corolario de una gestión económica lamentable: PPK dejó firmado el aumento de la RMV a 930 soles. Que se siga destruyendo empleo formal! Los futuros informales lo agradecerán!

— Alonso Segura Vasi (@alosegura) March 21, 2018

Daniel Urresti, ministro del Interior durante el gobierno de Humala, preguntó qué postura adoptará Martín Vizcarra, primer vicepresidente de PPK, cuando asuma como presidente de Perú:

Cometerá el mismo error q PPK y tratará de ponerse de acuerdo con la mafia o la enfrentará desde el comienzo? https://t.co/U6UoF9lrK9

— Daniel Urresti (@DanielUrresti1) March 21, 2018

Bueno, ahora #Giufra tendrá todo el tiempo del mundo para responderle al ex ministro @alosegura --Cuánta soberbia hasta hoy ministro #Giufra --"La soberbia precede a la caída" (cita bíblica)-- pic.twitter.com/HMqXlXNkyf

— Ana Jara Velásquez (@anajarav) March 21, 2018

Periodistas

En tanto, distintos periodistas peruanos daban sus puntos de vista y explicaban sus respectivas posturas tras la denuncia de PPK. Algunos destacados:

Renato Cisneros, periodista de actualidad y escritor:

Si no hemos aprendido con un dictador, un ex presidente fugado, otro preso, otro bajo eterna sospecha y otro renunciante, es porque no queremos aprender.

— Renato Cisneros (@recisneros) March 21, 2018

Rodrigo Cruz, periodista judicial:

Kuczynski es el primer presidente en ejercicio en América Latina en renunciar tras el escándalo de Lava Jato. ¿Será el único?

— Rodrigo Cruz (@rcruza) March 21, 2018

Pamela Vertiz, periodista de TV:

RENUNCIA. Por supuesto.Pero no solo eso.Convocatoria a elecciones generales.Esta podredumbre es insostenible.#Quesevayantodos

— Pamela Vertiz (@VertizPamela) March 21, 2018

Melissa Peschiera, periodista de TV:

¡Que se vayan todos!

— Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) March 21, 2018

Rocío La Rosa, periodista política:

#Ahora La organización de la Cumbre de las Américas, prevista para el 13 y 14 de abril en Lima, continúa sin alteraciones tras la renuncia de PPK a la presidencia, informan fuentes del Ejecutivo.

— Chío La Rosa (@chiolaro) March 21, 2018

Cecilia Niezen, periodista económica:

Autoridades peruanas más importantes de los últimos 25 años en la cárcel o por ir a la cárcel: Fujimori y Humala (en cana). En camino (o por investigar): Toledo, García (salvado por las campanas), PPK, Villarán (caleta). ¿Olvidé a alguien?

— cecilia niezen (@cniezen) March 21, 2018

René Zubieta, periodista político:

Luis Galarreta, congresista fujimorista que preside el Congreso, adelanta ante próximo gobierno de Martín Vizcarra: "La relación va a ser la misma".

— René Zubieta Pacco (@renezp) March 21, 2018

Analistas

Fernando Tuesta, catedrático y experto en Ciencias Políticas:

PPK sale de Palacio por la puerta trasera. Apenas algunos colaboradores. Ningún ministro, ningún parlamentario o asesor importante y menos un dirigente partidario. 20 meses después, deja la presidencia sin pena ni gloria y sí una gran frustración.

— Fernando Tuesta (@tuesta) March 21, 2018

Jeffrey Radzinsky, analista político:

Gobierno de Kuczynski duró menos de 20 meses. La renuncia no resuelve la profunda crisis política. Duele, nuestro querido país duele.

— Jeffrey Radzinsky (@jradzinsky) March 21, 2018

José Godoy, analista político:

La carta de renuncia del Presidente tiene el mismo tino y la misma autocrítica que en su breve mandato (nulos). Si bien buena parte de la responsabilidad es de Fuerza Popular, su interrumpido paso por el poder se lo ganó el solo.

— Jose Alejandro Godoy (@jgodoym) March 21, 2018