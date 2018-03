Mark Zuckerberg le dice a CNN que "con gusto" testificará ante el Congreso de EE.UU.

(CNN) - Mark Zuckerberg deja la puerta abierta para testificar ante el Congreso a raíz de un escándalo por filtración de datos que ha protagonizado a Facebook esta semana.

"La respuesta corta es que con gusto lo hago si es lo correcto", dijo el director ejecutivo de Facebook a Laurie Segall, de CNN, en una entrevista televisiva exclusiva transmitida por "Anderson Cooper 360" y emitida doblada por CNN en Español.

"Lo que tratamos de hacer es enviar a la persona de Facebook que tenga más conocimiento", dijo Zuckerberg. "Si ese soy yo, entonces con gusto iré".

Aunque Facebook emplea un pequeño ejército de abogados y cabilderos en Washington, el propio Zuckerberg nunca ha testificado ante una comisión del Congreso, según una base de datos de C-SPAN.

Los legisladores quieren cambiar eso. Políticos de ambos lados del Atlántico han pedido a Zuckerberg que testifique ante sus cuerpos legislativos, una solicitud que han hecho en los cinco días desde que estalló el escándalo de Cambridge Analytica.

La firma de datos, que tiene vínculos con la campaña del presidente Donald Trump, según los informes, accedió a la información de unos 50 millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento.

Facebook dice que los datos fueron recopilados inicialmente por un profesor con fines académicos de acuerdo con sus reglas. La información fue luego transferida a terceros, incluyendo Cambridge Analytica, en violación de las políticas de Facebook, dijo la compañía.

Zuckerberg rompió su silencio sobre el tema el miércoles temprano con una publicación en su página personal de Facebook que establece una serie de pasos que la compañía tomaría para proteger mejor los datos de los usuarios. Pero eso no fue suficiente para apaciguar a los legisladores.

"Los pasos que Facebook ha establecido para proteger a sus usuarios son un comienzo, pero Zuckerberg aún tiene que venir a testificar", escribió el miércoles la senadora Amy Klobuchar, una demócrata de Minnesota, en Twitter. También instó a la compañía a apoyar una nueva regulación sobre las divulgaciones de publicidad en línea.

En la entrevista con CNN, Zuckerberg sugirió que la pregunta no era si Facebook debería ser regulado, sino la mejor forma de hacerlo.

"No estoy seguro de que no seamos regulados", dijo Zuckerberg. "Hay cosas como la regulación de transparencia publicitaria que me gustaría ver".

A pesar de su posición de alto perfil como director de una de las empresas más grandes del mundo, Zuckerberg normalmente prefiere hablar a través de publicaciones y eventos de Facebook en lugar de entrevistas.

Después de su publicación el miércoles, Zuckerberg fue criticado por algunos en las redes sociales por no dar una disculpa absoluta. Él rectificó eso en la entrevista de CNN.

"Este fue un gran fallo de confianza, y realmente lamento que haya sucedido", dijo Zuckerberg. "Tenemos la responsabilidad básica de proteger los datos de las personas".

Zuckerberg ahora se compromete a restringir aún más el acceso de los desarrolladores a los datos del usuario, lo que incluye la eliminación automática del acceso para cualquier aplicación que el usuario no haya abierto en al menos tres meses. Facebook también investigará todas las aplicaciones con acceso a grandes cantidades de datos de usuario.

"Es difícil saber lo que vamos a encontrar, pero vamos a revisar miles de aplicaciones", dijo a CNN. "Este va a ser un proceso intensivo".

Zuckerberg lamentó no haber hecho más para tomar medidas contra Cambridge Analytica cuando el tema llamó la atención de la compañía en 2015. En ese momento, Facebook exigió y recibió una certificación formal de la firma que borró todos los datos de los usuarios adquiridos por medios inadecuados.

"No sé ustedes, pero estoy acostumbrado cuando las personas certifican legalmente que van a hacer algo, que lo hacen. Pero creo que esto fue claramente un error en retrospectiva", dijo Zuckerberg. "Tenemos que asegurarnos de no volver a cometer ese error".

Esta semana la compañía ha recibido otro golpe después de lo que ya era un año lleno de historias sobre noticias falsas, intromisión extranjera en elecciones y adicción a las redes sociales.

En la entrevista de CNN, Zuckerberg dijo que si alguien le hubiera dicho a él cuando fundó Facebook en 2004 que algún día estaría batallando contra actores estatales, "realmente no hubiera creído que eso sería algo en lo que tendría que trabajar 14 años después."

Cuando se le preguntó si los malos actores externos están actualmente tratando de usar Facebook para inmiscuirse en las elecciones de mitad de período de EE.UU., Zuckerberg dijo: "Estoy seguro de que alguien lo intenta". Pero expresó confianza en la capacidad de su compañía para enfrentarlo.

"Esto no es ciencia espacial. Hay mucho trabajo duro que tenemos que hacer para que sea más difícil para estados nacionales como Rusia interferir en las elecciones", dijo. "Pero podemos enfrentar esto".