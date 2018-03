Lo que revela la prueba de polígrafo de Stormy Daniels sobre Trump

(CNN) – La estrella porno Stormy Daniels fue “veraz sobre tener relaciones sexuales vaginales sin protección con Donald Trump en julio de 2006”, reveló el informe de 2011 de una prueba de polígrafo.

LEE: A Stormy Daniels la amenazaron para que no hablara sobre Trump, revela su abogado

El reporte también señala que “la probabilidad de engaño se midió en menos del 1%”. Dicho documento fue entregado a CNN por el abogado de Daniels, Michael Avenatti, y contiene tres preguntas relevantes: “Alrededor de julio de 2006, ¿mantuvo usted relaciones sexuales vaginales con Donald Trump?”, “alrededor de julio de 2006, ¿sostuvo relaciones sexuales sin protección con Donald Trump?” y “¿le dijo Donald Trump que aparecería en ‘The Apprentice’?”.

Daniels contestó afirmativamente a las tres preguntas. El análisis de las primeras dos respuestas arrojó que eran veraces, mientras que el resultado de la tercera fue “no concluyente”, según el examinador del polígrafo Ronald Slay.

Generalmente, los polígrafos no son admitidos en los tribunales.

Technically I didn't sleep with the POTUS 12 years ago. There was no sleeping (hehe) and he was just a goofy reality TV star. But I digress...People DO care that he lied about it, had me bullied, broke laws to cover it up, etc. And PS...I am NOT going anywhere. xoxoxo https://t.co/Js9sEnanIk

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 20, 2018

La prueba de polígrafo se realizó por una solicitud de Bauer Publishing, propietaria de las revistas Life & Style e InTouch, según el periodista que entrevistó a Daniels en 2011. El reportero Jordi Lippe-McGraw conversó inicialmente con Daniels para la revista Life & Style. Dicha entrevista no salió en ese momento, pero Bauer Publishing la publicó en la revista InTouch a principios de este año.

Este martes, Lippe-McGraw le dijo a CNN que Daniels pasó la prueba en un sentido más amplio. “Basándonos en la entrevista, hicimos que tomara la prueba del polígrafo para confirmar los detalles de lo que nos estaba diciendo. No había mucha evidencia física, per se”, explicó Lippe-McGraw.

También agregó que la gran incógnita que querían confirmar era si el romance en efecto había ocurrido y que Daniels pasó la prueba. Lippe-McGraw sostuvo que Daniels le dijo que tuvo relaciones sexuales sin protección con Trump, porque ella es alérgica al látex y no tenía condones en ese momento.

Horas antes, este martes, Avenatti publicó una fotografía de Daniels durante la prueba.

El diario The Wall Street Journal publicó inicialmente los detalles de las preguntas y respuestas del polígrafo.