Mientras Trump ataca a Mueller, el Congreso se estanca en proteger al fiscal especial

(CNN) — Mientras que algunos republicanos emitieron agudas advertencias el domingo al presidente Donald Trump contra el despido del fiscal especial Robert Mueller, los esfuerzos recientes en el Congreso para protegerle se han estancado.

Scroll for more content...

Los líderes republicanos han dicho que no ven razón para intervenir dado lo que consideran una buena cooperación entre la Casa Blanca y el equipo de Mueller.

Pero eso fue antes de este fin de semana.

LEE: De los republicanos con amor: Trump recibe un regalo del panel sobre Rusia

Las tensiones escalaron después de que el abogado de Trump, John Dowd, emitiera un comunicado el sábado diciendo que el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, podría "poner punto y final" a la investigación de Mueller sobre una posible colisión entre la campaña de Trump y los rusos en las elecciones de 2016.

A esto siguieron tuits sin precedentes del presidente en los que perseguía a Mueller con su nombre, un enfoque que ha evitado ya que ha tratado de mostrarse complaciente en la investigación.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

"La investigación de Mueller nunca debió de haber empezado", dijo el sábado. Otros tuits que siguieron a éste señalaban directamente al equipo del fiscal especial: "¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas duros, algunos grandes partidarios de la 'corrupta Hillary' y ningún republicano?".

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

¿Cómo reaccionaron los republicanos?

Los legisladores republicanos trataron el domingo de advertir al presidente de que el Congreso no toleraría ninguna acción contra Mueller.

"Si intenta hacerlo, eso podría ser el principio del final de su presidencia", dijo la senadora por Carolina del Sur Lindsey Graham al programa de CNN 'State of the Union'.

MIRA: Parece que Donald Trump está planeando despedir al fiscal especial para la investigación de Rusia, Robert Mueller

El senador de Arizona Jeff Flake hizo comentarios similares en el programa: "Quiero decir, he estado hablando con mis colegas todo el tiempo sobre esto y, ya sabes, una vez que persiga a Mueller, entonces tomaremos medidas", dijo.

Estos comentarios podrían ser una señal de una acción intensificada por parte del Congreso. Sin embargo, no está claro si el Congreso hará algún movimiento. Los legisladores tienen un proyecto de ley obligatorio sobre gastos en medio de otra acción importante en el Senado sobre el tráfico sexual y una autorización de guerra, todo antes de que se vayan de la ciudad la noche del viernes para un receso de dos semanas.

Paralizados los proyectos de ley para proteger al fiscal especial

Las preocupaciones sobre que Trump intentara echar a Mueller han sido continuas desde que el exdirector del FBI accedió a su puesto el pasado mayo. CNN reportó en enero que Trump quería haber despedido a Mueller el pasado junio, pero que el asesor de la Casa Blanca Don McGahn rechazó ordenarlo al Departamento de Justicia. The New York Times fue el primero en reportar el incidente, citando a cuatro personas. Trump negó que hubiera intentado despedir a Mueller.

MIRA: El exconsejero de Trump Sam Nunberg reconsidera su posición ante Mueller

Los senadores introdujeron dos proyectos de ley bipartidistas el año pasado para proteger al fiscal especial de las presiones políticas de la Casa Blanca. El Comité Judicial del Senado celebró una audiencia en septiembre que analizó los dos proyectos de ley, pero la legislación no ha llegado a nada desde entonces.

La reacción de los líderes republicanos

En enero, después de la noticia de que Trump había intentado despedir a Mueller, el presidente del Comité Judicial del Senado instó a Trump a permitir que la investigación de Mueller "siguiera su curso" y dijo que estaba "abierto" a considerar la legislación que le protegería de presión política. Un comentario similar dijo el senador republicano Chuck Grassley.

Aproximadamente al mismo tiempo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que no veía esfuerzos en curso en la Casa Blanca para socavar la investigación de Mueller.

"No siento ninguna necesidad particular de tender la mano para proteger a alguien que parece no necesitar protección", dijo McConnell a los periodistas. El portavoz líder de la mayoría no tuvo nada que agregar el domingo.

LEE: Mueller indaga sobre los negocios comerciales de Trump en Rusia mientras consideraba aspirar a la presidencia

La vocera de Gassley, Taylor Foy, no comentó directamente el domingo si el comité avanzará con la legislación, pero dijo: "El senador Grassley ha dicho en muchas ocasiones que la investigación del fiscal especial debería continuar ininterrumpidamente".

Mientras que los legisladores que promovieron los dos proyectos de ley hicieron llamamientos a que sus propuestas sean votadas, una portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no comentó directamente sobre la cuestión de si el Congreso debería avanzar con la legislación para salvaguardar a Mueller. Pero cuando se le preguntó sobre los tuits del presidente este fin de semana, Ashlee Strong dijo: "Como siempre ha dicho, el señor Mueller y su equipo deberían poder hacer su trabajo".

Jeremy Herb, Manu Raju y Gloria Borger, de CNN, contribuyeron a este reporte.