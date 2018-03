Este mes en Mercado Sur, los casos de éxito de IguanaFix, PACARI y Fájate

(CNN Español) – Este sábado 17 de marzo a las 8:30 p.m. (hora de Miami), CNN en Español presenta una nueva edición de Mercado Sur. En esta oportunidad su conductora Jesica Bossi presentará a tres empresas de Argentina, Ecuador y Colombia.

Bossi conversará con Matias Recchia, presidente ejecutivo y cofundador de IguanaFix, una plataforma que conecta usuarios que tienen un problema o servicio que atender en su hogar, con expertos y profesionales calificados que pueden ayudarles a solucionar esas dificultades.

Esta herramienta cuenta con presencia en cuatro países y fue catalogada en el 2017 como un caso de éxito en la Escuela de Negocios de Harvard, en Boston, Estados Unidos.

Desde Argentina, Bossi viaja hasta Ecuador para conocer la empresa familiar PACARI, creada hace 16 años por Santiago Peralta y Carla Barbotó. Ellos contarán la historia de su compañía, las características del tour sobre el cacao que ofrecen a los usuarios, del chocolate que producen y por el cual hoy son reconocidos en la región.

Por último, Mercado Sur visita la empresa Fájate, que tiene su punto de fábrica de fajas en Medellín. Se trata de una de las firmas más grandes del sector en su país que destaca por la tecnología e innovación de sus prendas. Esto le ha dado un importante reconocimiento y se encuentra presente en las principales ciudades de Colombia y desde el 2007, por medio de franquiciado, en Ecuador.

Mercado Sur se transmite el sábado 17 de marzo a las 8:30 p.m., con repeticiones el sábado 17 a las 3:00 a.m.; el lunes 19 a las 3:00 a.m. el martes 21 a las 10:30 a.m. y el sábado 24 a las 7:30 a.m. por CNN en Español. **Todos en horario de Miami.

